¿‘Chemo’ del Solar pega la vuelta a la selección peruana? Esto dijo ante la posible salida de Gareca

José Guillermo del Solar es recordado en su paso como técnico de la selección peruana, pero no por resultados positivos, sino por la mala campaña que hizo en el proceso de Eliminatorias del Mundial Sudáfrica 2010. En una reciente entrevista para Fox Sports Radio Perú, el ex ‘crema’ narró cómo fue su experiencia con el buzo de la ‘bicolor’.

“Yo pensé que podría ser capaz de generar compromiso en los futbolistas pero lamentablemente no fui capaz de generar ese compromiso. Yo en su momento no vine a la selección peruana porque no me sentía bien y preferí renunciar que venir sin compromiso. Para mí fue un golpe muy duro el no poder lograr eso”, sostuvo el ex técnico de Universitario, Sporting Cristal y Universidad San Martín.

“Yo tomé una decisión que pensé que era la correcta en su momento y me tuve que comer muchos golpes. Al principio los directores de la FPF apoyaron la decisión que tomé pero pasaron los meses y varios de esos directivos comenzaron a darse vuelta”, confesó ‘Chemo’.

En otro momento habló del proceso de la ‘blanquirroja’ en los últimos 30 años donde se vivieron procesos truncos y donde el técnico era el más cuestionado. “Han sido muchos años de duros golpes y eso creaba poca aceptación a los técnicos. A los peruanos que les tocó no les fue bien, a algunos extranjeros tampoco. Es bravo, es duro, la FPF en estos últimos años ha mejorado el trabajo. Eligieron con muy buen criterio a Juan Carlos Oblitas y se logró blindar un poco más a Ricardo Gareca”, aseguró.

'Chemo' se refirió si es que estaría dispuesta a ponerse el buzo de la selección peruana ante una eventual salida de Gareca. “No volvería a dirigir a la selección peruana. Mi experiencia fue tan negativa que sinceramente no me metería en un sitio así”, descargó el estratega peruano. En la ‘Era Chemo’ se produjo el escándalo del Golf Los Incas, donde tuvo la complicada decisión de separar a varias figuras de la 'bicolor'.

José Guillermo del Solar estuvo al mando de la selección peruana en el proceso la Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.