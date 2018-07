Hristo Stoichkov: “La Selección Argentina solo dependía de Lionel Messi”

La eliminación de la Selección Argentina sigue dando que hablar, esta vez el ex goleador del Barcelona, Hristo Stoichkov salió en defensa de Lionel Messi y señaló a Jorge Sampaoli como el responsable directo de la eliminación gaucha.

El ex delantero se refirió a las criticas que recibió la estrella del Barcelona, Lionel Messi luego de esta dolorosa eliminación. Aseguró que algunos compañeros no mostraron corazón y afirmó que ninguno de estos ayudo al astro argentino.

"El equipo dependía sólo de Messi. Esta Selección fue de peor en peor. Hay grandes jugadores sin compromiso, como si no supieran que esta era la última oportunidad. No es siempre culpa de Messi. Argentina tenía todo para ganar, pero hizo todo para perder", aseguró el ex goleador búlgaro.

Además, aseguró que si él hubiese sido el entrenador de la ‘albiceleste’ habría realizado una limpia drástica: "Menos mal que yo no estaba en ese seleccionado. Hubiera hecho mucha limpieza. Siempre carga uno y hay otros que se esconden. Nadie ayudó a Messi, no hay sangre. Es fácil cargar contra Messi, Mascherano o el arquero. Pero Sampaoli se equivocó en algunas cosas y la federación (AFA) también"

EL DATO

Hristo Stoichkov formó parte del famoso ‘Dream Team’ del Barcelona que dirigió Johan Cruyff y que consiguió la primera Copa de Europa en 1992 para el cuadro culé.