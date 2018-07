¡Exclusiva! Erick Delgado habló para Líbero tras firmar por la San Martín

Marycielo Alva

El portero nacional, Erick Delgado, flamante refuerzo de la Universidad San Martín para lo que resta del Descentralizado 2018, habló en exclusiva para Líbero y elogió el buen momento que atraviesa su colega Pedro Gallese en el arco de la Selección Peruana y el entusiasmo que le genera vestirse con la camiseta 'alba'.

"Me da gusto que le esté yendo muy bien. A Pedro (Gallese) le deseo que le vaya bien siempre en el arco de la selección", atinó Erick Delgado sobre el actual guardameta de la 'bicolor'.

Además, Delgado también compartió sus expectativas con la Universidad San Martín.

"Mis expectativas son las mismas que siempre. He visto jugar a la San Martín y el proyecto que tenía el equipo con jóvenes me gustaba mucho desde ya tiempo atrás. Surgió esta posibilidad de sumarme a este proyecto y no dude en aceptarla", señaló.

Cabe destacar que el guardameta nacional, Erick Delgado, no juega desde la temporada pasada (2017), cuando defendía los colores del Deportivo Municipal.

Universidad San Martín será el cuarto equipo que defienda Erick Delgado en el balompié nacional (Sporting Cristal, Juan Aurich y Deportivo Municipal).