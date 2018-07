Paul Pogba le dedica el triunfo a los 12 niños rescatados en una cueva en Tailandia

Paul Pogba, estrella en el Manchester United, no solo es catalogado como uno de los mejores centrocampistas en la actualidad, sino también por tener un enorme corazón. El volante francés le dedicó el pase a la final de Rusia 2018 a los 12 niños que fueron rescatados en una cueva en Tailandia. Sin duda alguna, 'Pogboom' la rompe dentro y fuera de la cancha.

Como se sabe, Francia se impuso 1-0 sobre Bélgica en las semifinales del Mundial. Samuel Umtiti fue autor del único tanto del partido, sin embargo, la mayoría de medios deportivos hablan del increíble gesto que tuvo Pogba. La 'Pantera' se ganó el respeto y cariño de todos.

"Esta victoria va a los héroes del día, buenos chicos, son muy fuertes", se puede leer en el 'tuit' de Pogba. La imagen que acompaña al texto son los rostros de los 12 niños que fueron rescatados en una cueva en Tailandia. Dicha publicación viene teniendo gran acogida en las redes sociales. En menos de una hora ya cuenta con más de 25 mil 'Me Gusta'.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy