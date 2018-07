Francia vs. Bélgica EN VIVO con Mbappé por semifinales del Mundial Rusia 2018 [Guía TV]

Francia y Bélgica se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por las semifinales del Mundial Rusia 2018. El partido se jugará este martes 10 de julio (1:00 p.m./hora peruana) en el Estadio Krestovski. Sigue la transmisión por Televisa, DirecTV, Caracol TV y RCN, y las incidencias las puedes seguir por Libero.pe.

San Petersburgo será la última parada antes de la final del Mundial Rusia 2018 para Francia o Bélgica. El partido, a priori, el más emocionante y épico de las semifinales reunirá a la selección más solida contra la más goleadora del campeonato.

El equipo de Didier Deschamps se ilusiona con volver a una final de Copa del Mundo luego de doce años de la mano de un Kylian Mbappé endemoniado y un brillante Antoine Griezmann, bien secundados por un bloque compacto.

La novedad será la vuelta de Blaise Matuidi, ausente ante Uruguay por acumulación de amarillas, al once titular en detrimento de Corentin Tolisso. La única duda es la del lateral izquierdo suplente Benjamin Mendy, con problemas musculares.

Bélgica, por su parte, aspira a clasificar por primera vez a la final de un Mundial. La única vez que llegó a unas semifinales fue hace 32 años cuando se cruzó con la Argentina de Diego Armando Maradona.

Hoy la historia es distinta. Roberto Martínez conduce la generación dorada encabezada por Eden Hazard, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, los mismos que han sido claves a lo largo del torneo y que quieren hacer historia ante Francia en San Petersburgo.

Ahora bien, Bélgica echará en falta a su lateral derecho Thomas Meunier, suspendido por acumulación de amarillas, lo que obliga al DT a colocar a Yannick Carrasco en su lugar y en el flanco izquierdo mantener su apuesta por Nacer Chadli.

Alineaciones probables del Francia vs. Bélgica:

Francia: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Lucas Hernández; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

Bélgica: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Carrasco, Witsel, Fellaini, De Bruyne, Chadli; Hazard y Lukaku.

Horarios en el mundo Francia vs. Bélgica

Perú - 1:00 p.m.

Colombia - 1:00 p.m.

Ecuador - 1:00 p.m.

Venezuela - 2:00 p.m.

Bolivia - 2:00 p.m.

Paraguay - 2:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Argentina - 3:00 p.m.

Brasil - 3:00 p.m.

Uruguay - 3:00 p.m.

Costa Rica - 12:00 p.m.

Panamá - 1:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 2:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

Francia - 10:00 p.m.

