Néstor Pitana dirigirá la final del Mundial Rusia 2018 entre Croacia y Francia

Tras ser el encargado de impartir justicia en el partido inaugural del Mundial Rusia 2018, Néstor Pitana tendrá la tarea de dirigir la final en el duelo de este domingo entre Croacia y Francia, según lo informó la FIFA.

El argentino, Néstor Pitana, arbitrará el último partido de la Copa del Mundo, asistido por sus compatriotas, Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti. Mientras que, el holandés Bjorn Kuipers será el cuarto hombre.

“He sido honrado con la tarea de dirigir la final! Le deseo la mejor de las suertes a ambos equipos; espero estar a la altura, daré lo mejor de mí!”, manifestó el referí argentino mediante sus redes sociales.

I am truly honored to have been chosen to be the referee of the Final! Good luck to both teams, I hope to be up to the task!