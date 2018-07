Thibaut Courtois había criticado el juego de Francia y Antoine Griezmann le respondió

Antoine Griezmann respondió a las críticas de Thibaut Courtois sobre la forma como Francia venció a Bélgica el último martes en la semifinal del Mundial.

"Fue frustrante. Francia no jugó a nada, jugó para defenderse con once jugadores a 40 metros de su meta", había dicho el golero belga tras la caída de su "sele" 1-0 en San Petersburgo. Estas declaraciones tuvieron una certera contestación por parte del 'Principito'.

"Jugó en el Atlético Madrid, juega en el Chelsea y cree que juega como el Barcelona", dijo Griezmann, quien además sostuvo que no importa como juega la Selección francesa, lo importante será llevarse el título. El domingo (10:00 a.m.) juega la final ante Croacia en Moscú.

"No nos importa cómo ganamos, queremos ganar y me da igual. Si tengo la estrella, no me importa cómo jugamos", agregó el artillero del Atlético Madrid, quien lleva tres goles en Rusia 2018.

Recordemos que Francia buscará su segunda estrella tras haber ganado el Mundial en 1998, cuando fue anfitrión. Jugó la final de Alemania 2006, perdiendo la final por penales.

EL DATO

Griezmann disputa su segunda Copa del Mundo. También estuvo en Brasil 2014.