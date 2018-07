Will Smith sobre Neymar "Hay días buenos y días malos" [VIDEO]

La sorpresiva eliminación de la selección de Brasil en el Mundial Rusia 2018 - la semana pasada - fue tendencia durante varios días. El duro golpe tuvo que ser asimilado por la 'torcida'.

El reconocido actor estadounidense, Will Smith, declaró acerca del juego que realizó el astro del Paris Saint-Germain, Neymar, durante su estancia en la Copa del Mundo, luego de recibir la consulta de un periodista brasileño.

PUEDES VER: Van Basten arremete contra Neymar: "Simular no es bueno"

"Eso es terrible. Estoy en ese negocio desde hace mucho tiempo para responder a esta pregunta (vida actoral). Creo que hizo un trabajo espectacular. Como actor, usted tiene situaciones donde a veces usted hace "camino de la felicidad", a veces usted hace "Independence Day", pero de vez en cuando usted hace "Las locas aventuras de James West". Cuando usted actúa en una escala mundial, siempre tendrá buenos y días malos".

NO TE LO PIERDAS: Gianni Infantino criticó el comportamiento de Neymar durante el Mundial

La estrella de Hollywood estará junto al puertorriqueño Nicky Jam y la cantante kosovar Era Istefri en la clausura del Mundial. Allí cantarán "Live It Up".

EL DATO:

La ceremonia de clausura de la Copa del Mundo Rusia 2018 - previa al cotejo entre Francia y Croacia - está pactada para las 09:30 a.m.

Download the official #WorldCup playlist, for some of the sounds of the summer. Tunes that will remind you where you were during the highs & lows of Russia 2018. 👉https://t.co/lltOFgynqe… pic.twitter.com/ivoqZh9FBp