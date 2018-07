¡Oficial! El cuatro veces mundialista Tim Cahill confirmó que se retira del fútbol [VIDEO]

Este lunes el delantero australiano, Tim Cahill confirmó su retiro del fútbol internacional. El propio jugador comunicó su decisión a través de sus redes sociales y la federación de fútbol de su país le envió un emotivo mensaje por el mismo medio.

“Hoy es el día en que oficialmente cuelgo mis botas en mi carrera internacional con los Socceros”, escribió el australiano a través de su cuenta en Twitter. Cahill es el máximo anotador de la selección Australia en los mundiales, él tiene en su haber 5 tantos.

“No hay palabras para escribir lo que significa representar a mi país”, explicó Cahill que ha representando a su país en cuatro copas del mundo. “Muchas gracias a todos por el apoyo durante todos estos años con la insignia australiana”, finalizó en el ‘tuit’ donde comunicó la decisión de culminar su carrera futbolística.

Cahill se ha convertido en una leyenda en el fútbol australiano, siendo el goleador de todos los tiempos en su selección. Él ha participado de 107 partidos con Australia anotando 50 goles. Su último mundial fue en Rusia 2018, donde participó con 38 años y solo tuvo minutos en el partido donde su escuadra cayó 2 - 0 frente a la selección peruana, Cahill ingresó al campo de juego a los 53 minutos.

La Federación Australiana de Fútbol le envió un mensaje por Twitter. “Socceros la leyenda y líder australiano de todos los tiempos, el goleador Tim Cahill ha confirmado su jubilación del fútbol internacional”.

Uno de sus goles más recordados con su país fue en el Mundial del 2014 cuando enfrentó a la selección holandesa. En aquella ocasión Cahill se mandó un golazo pegando el balón en el aire decretando el empate transitorio. Abajo te compartimos el tremendo gol del australiano.

EL DATO:

Tim Cahill ha jugado 4 mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasial 2014 y Rusia 2018.

Today’s the day that I’m officially hanging up my boots on my international career with the Socceroos.

No words can describe what it has meant to represent my country. Massive thank you to everyone for the support throughout all my years wearing the Australian badge. pic.twitter.com/gqnM1HWA7S