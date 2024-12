WhatsApp Plus Verde: LINK del APK para actualizar la última versión sin anuncios ni malware

WhatsApp sigue liderando el mercado de las aplicaciones de mensajería , pero el 2024 no la ha pasado del todo bien ya que han aparecido versiones modificadas , la más popular de estas es WhatsApp Plus , la misma que ya posee millones de usuarios alrededor del mundo y, para disfrutar de sus bondades completamente GRATIS solo necesitas acceder a esta aplicación descargando un archivo APK completamente seguro.

¿Alguna vez te ha pasado que deseas saber qué decía un mensaje borrado en el chat de WhatsApp o saber la ubicación exacta de tus contactos? Si es así, entonces debes descargar la versión WhatsApp Plus VERDE , la cual no solo te ofrece todo esto, sino que además es 100% GRATIS.

En esta ocasión vamos a aprender juntos cómo instalar el MODO VERDE de WhatsApp Plus. el cual está de forma exclusiva para smartphones Android, si tienes iPhone no lo podrás descargar. Al ser una aplicación no oficial, no pierdas tu tiempo porque no lo ubicarás desde la Play Store de Google.