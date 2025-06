Prensa brasileña cuestiona a Gremio antes de enfrentar a Alianza por Sudamericana: "No es..."

Alianza Lima tendrá más de un mes de preparación antes de enfrentar a Gremio en los playoffs de la Copa Sudamericana 2025. Si bien el club brasileño es uno de los históricos del continente, su presente futbolístico ha generado dudas, incluso en la propia prensa de su país.

Prensa brasileña no cree en el favoritismo de Gremio sobre Alianza Lima en Sudamericana

El medio deportivo Ge Globo fue contundente en su análisis tras el partido ante Sportivo Luqueño, donde Gremio ganó 1-0 pero no logró el pase directo a octavos de final. Para ellos, el rendimiento sigue dejando más preguntas que certezas.

"La construcción sigue siendo criticada, la ineficiencia ofensiva ahora se suma a un penal desperdiciado y no hay certeza ni en la mitad de lo que sería un equipo titular (...). No puedo considerarlos favoritos en las eliminatorias sudamericanas contra Alianza Lima", escribieron.

Alianza Lima vs Gremio por Copa Sudamericana

Pese a la llegada de Mano Menezes, consideran que el equipo aún no encuentra una identidad ni seguridad para enfrentar instancias decisivas.

DT de Gremio habló sobre la complicada situación de Gremio

Tras el encuentro frente al conjunto paraguayo, el técnico de Gremio lamentó no haber sellado la clasificación directa a octavos de final y señaló la falta de contundencia en su equipo: "No me gustó. Tuvimos un 75% de posesión, pero necesitamos hacer un partido más cualificado. Gremio tuvo actitud, sí, pero no logró su objetivo, que estaba en nuestras manos", declaró en conferencia de prensa.

Alianza Lima vs Gremio por Copa Sudamericana

Los duelos entre Alianza Lima y Gremio ya tienen fechas tentativas: El partido de ida se jugará entre el 15 y 17 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima. Por otro lado, el duelo de vuelta se disputará entre el 22 y 24 de julio en el Estadio Arena Do Gremio.

¿Puede Alianza Lima aprovechar la crisis de Gremio?

Con un mes de preparación por delante y un rival que no atraviesa su mejor momento, Alianza Lima podría tener una gran oportunidad para dar el golpe en la Copa Sudamericana. El equipo blanquiazul sabe que, pese a enfrentar a un “gigante”, el presente de Gremio es incierto y cargado de presión.