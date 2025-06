Mr. Peet 'enloquece' y se sorprende con el Alianza vs Gremio en Sudamericana: "¿Qué ch...?"

Tras el empate por 2-2 ante Libertad, Alianza Lima se aseguró poder seguir compitiendo en un torneo Conmebol, aunque no era el objetivo principal. Por ello, los blanquiazules ya se mentalizan en lo que será su duelo ante Gremio por los playoffs de la Copa Sudamericana. Ahora, el popular Mr. Peet sorprendió al opinar firmemente sobre este encuentro.

Mr. Peet opinó sobre el Alianza Lima vs Gremio

El periodista deportivo, Peter Arévalo, analizó lo que será el duelo entre los blanquiazules y brasileños. Al respecto, mientras interactuaba con la audiencia, el comunicador aseguró con firmeza que el partido de Alianza Lima vs Gremio será el más atractivo de toda la llave de los playoffs del torneo Conmebol.

"El equipo que eliminó a Boca contra un campeón de la Copa Libertadores y campeón del mundo, que ch**** estás hablando 'compare'. Gremio es el más laudearado de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, a ese equipo lo enfrenta Alianza, que viene de jugar 12 partidos a nivel internacional y ha sorteado una fase de grupos con el gran favorito en el medio", manifestó el periodista deportivo.

"No me vas a decir que un Once Caldas vs Bulo va a ser más atractivo. Ningún duelo es más atractivo que el Alianza vs Gremio. Que me vienes a discutir 'viejo', el duelo más atractivo de los dieciseisavos de final es el Alianza-Gremio, no hay discusión", enfatizó Peter Arevalo.

Video: A Presión

¿Cuándo es el enfrentamiento entre Alianza Lima vs Gremio?

El esperado duelo entre Alianza Lima y Gremio aún no tiene una fecha exacta confirmada. Sin embargo, la Conmebol anunció que los partidos de playoffs de la Copa Sudamericana se jugarán entre el 15 y 17 de julio (ida), mientras que los encuentros de vuelta están programados entre el 22 y 24 del mismo mes.

Cabe resaltar que el primer enfrentamiento se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, mientras que la definición tendrá lugar en el Arena do Gremio, en Porto Alegre.