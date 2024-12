WhatsApp Plus se actualiza con el 'Modo Navideño': recibe la Noche Buena con el APK actualizado

La Navidad está a la vuelta de la esquina y millones de personas alrededor del mundo la esperan con mucha emoción, a tal punto que pueden llegar a personalizar sus smartphones para estar a tono con estas fiestas y WhatsApp Plus no ha escapado al espíritu navideño .

Por si te lo estás preguntando, no podrás encontrar WhatsApp Plus en la tienda de aplicaciones de Google, la Play Store ¿Por qué? Pues se trata de una versión no oficial que no cuenta con los permisos de Meta. De hecho, esta compañía está sancionando a los usuarios que sea descubiertos utilizando este MOD pirata.