WhatsApp Plus Azul última versión: descarga el APK actualizado para Android 2025 y dile adiós a WhatsApp Meta

Si ya estás cansado de la monotonía de WhatsApp de Meta , entonces debes saber que existe una alternativa mucho mejor como es WhatsApp Plus , aplicación de mensajería no oficial que la está rompiendo por sus funciones avanzadas, además de herramientas de personalización casi ilimitadas.

Debes saber que WhatsApp Plus no lo podrás encontrar en la tienda de aplicaciones de Google, Play Store , razón por la cual tendremos que utilizar archivos APK para instalarlo en nuestros smartphones Android de forma exclusiva.

Sin embargo, debes tener en cuenta algo sumamente importante: que al descargar e instalar WhatsApp Plus en tus dispositivo móvil conlleva ciertos riesgos , la mayoría de estos tienen que ver con la vulnerabilidad de la seguridad de sus usuarios, algo que veremos más adelante.

WhatsApp Plus es una versión modificada de la original de Meta.

Por ello, en las siguientes líneas te daremos el paso a paso completo para instalar de forma segura el APK actualizado de WhatsApp Plus . Toma nota a este procedimiento:

Pese a los grandes beneficios con que cuenta WhatsApp Plus , son de tamaña consideración los problemas que podría acarrear el utilizar esta app de mensajería, principalmente, en el tema de seguridad.

La primera es que los chats de WhatsApp Plus no cuentan con el cifrado de extremo a extremo que sí posee WhatsApp de Meta, por lo que cualquiera con conocimientos básicos podría acceder a tus conversaciones, sin contar que los desarrolladores también pueden hacerlo dado que la política de privacidad no es del todo clara en esta app.