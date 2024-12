WhatsApp Plus PINK APK V61: activa el 'Modo Rosa' en 3 pasos con esta APP gratuita para Android

La versión WhatsApp de Meta es bastante buena, pero no ofrece tantas opciones de personalización como WhatsApp Plus , la app modificada que tiene múltiples herramientas útiles y todas totalmente GRATIS.

Si quieres que tus chats e interfaz luzcan de color ROSA, entonces deberás descargar WhatsApp Plus PINK APK V61, la última versión para Android. Recuerda que si tienes un iPhone no podrás ejecutar el APK y, por lo tanto, no podrás tenerlo en tu teléfono Apple. Aclarado este punto, te dejamos la GUÍA de instalación.