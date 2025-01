Actualiza WhatsApp Plus en Android y disfruta de las grandes novedades que llegan para este 2025

Durante todo el 2024, WhatsApp fue la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Sin embargo, la versión modificada WhatsApp Plus también fue muy demandada, puesto que esta app ofrece funciones extra que no tiene ni tendrá la versión oficial de Meta.

Si eres uno de los miles de usuarios de WhatsApp Plus en Android, debes de saber que con la llegada del nuevo año 2025, tienes que actualizar sí o si la última versión. Si aún no la tienes, estás de suerte, puesto que aquí te vamos a dejar la GUÍA completa para obtenerla sin costo en tu dispositivo.

Antes de descargar la última versión de WhatsApp Plus deberás crear una copia de seguridad de tus chats en Drive. Luego de ello deberás eliminar la versión oficial de Meta y finalmente seguir estos simples pasos:

Recuerda que la versión WhatsApp Plus NO ES OFICIAL por lo que Meta te puede banear si descubre que tienes esta versión en tu Android. Si esto pasa, no podrás utilizarlo con tu teléfono.