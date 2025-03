¿Vale la pena comprar el Redmi Note 14 Pro Plus si este celular es IGUAL y cuesta menos en 2025?

La gama media es uno de los segmentos más disputados por las marcas a nivel mundial, y Xiaomi ha sido uno de los fabricantes más destacados. En los últimos años la empresa china ha lanzado dos de los celulares más poderosos en este segmento, los cuales analizaremos en las siguientes líneas.

Estamos hablando del Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, cada uno con sus pros y contras con los cuales sabrás cuál te conviene adquirir para este 2025. Creemos que cualquier decisión que tomes, en este caso particular, será la adecuada.

Comparación: Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Como verás a continuación, te darás cuenta que las diferencias entre ambos dispositivos, en cuanto a ficha técnica, son mínimas, por lo que los pequeños detalles podrán inclinar la balanza para uno o para otro.

Diseño y pantalla

En cuanto al peso, el Redmi 14 Pro Plus tiene 210 gramos, mientras su contraparte viene con 204,5 gramos, donde la pantalla es casi calcada con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución de 1,5K, así como tasa de refresco de 120 hercios.

En los que se diferencian en este apartado es que el 14 Pro Plus tiene 3,000 nits de brillo pico máximo y protección Gorilla Glass Victus 2; el 13 Pro Plus tiene 1,800 nits y Gorilla Glass Victus.

Procesador y almacenamiento

El rendimiento presenta novedades entre ambos gama media premium. El Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus nos trae el chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3; en tanto que el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus lo hace con el MediaTek Dimensity 7200 Ultra.

El almacenamiento es casi calcado, ya que el RAM de ambos es de 8GB y 12GB, así como la memoria interna de 256GB y 512GB, pero con la diferencia que el Redmi Note 13 Pro Plus puede ampliar hasta 1TB con tarjeta microSD; el Redmi Note 14 Pro Plus no.

Batería

La autonomía de estos gama media de Xiaomi es notable, pero encontramos ligeras preferencias, ya que el 14 Pro Plus viene con batería de 5,110mAh, en tanto que el 13 Pro Plus es de 5,000mAh. Sin embargo, la carga rápida es la misma con 120W, por lo que el celular estará cargado en 18 minutos, aproximadamente.

Fotografía

Como en otros apartados, la fotografía no trae muchas diferencias entre ambos dispositivos, principalmente en los lentes traseros, ya que los sensores principales tiene 200MP, ultra gran angular de 8MP y 2MP de macro. En el frontal es donde vemos diferencias, ya que al Redmi Note 14 Pro Plus trae 20MP, mientras el Redmi Note 13 Pro Plus tiene 16 MP.

Precio