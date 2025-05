Cómo verificar que el cargador de iPhone es original: así lo diferencias de uno genérico

Los productos de Apple suelen venderse a un alto precio, por lo que las personas tienden a conseguir a un costo más económico, pero muchas veces esto resulta afectar el estado del dispositivo móvil. Si estás pensando en comprar un cargador, entonces ten en cuenta los consejos que debes considerar para identificar uno original.

PUEDES VER: Los 5 celulares de Samsung más buenos en calidad y precio para comprar en este 2025

Cómo identificar un cargador original de iPhone

Si vas a comprar un cargador de iPhone, tienes que saber cuáles son las características que debes considerar para saber reconocer si es original o se trata de un producto genérico.

Revisa el empaque y la calidad del producto: Un cargador original de Apple viene en un empaque limpio, con bordes bien definidos y sin errores ortográficos. El cargador debe sentirse sólido y con acabados suaves.

Verifica el texto en el cargador: Los cargadores originales tienen grabados específicos, como "Designed by Apple in California Assembled in China" o el número de modelo (por ejemplo, A1385 o A1400). El texto debe ser nítido, pequeño y difícil de falsificar, además de legible.

Inspecciona el conector USB-C o Lightning: En un cargador original, los pines del conector son uniformes, bien alineados y sin decoloraciones. Los falsos suelen tener conectores ásperos o con bordes irregulares.

Consejos para reconocer un cargador de iPhone original. | Foto: Captura

Comprueba el peso y el tamaño: Los cargadores originales tienen un peso y tamaño estándar. Los falsificados pueden ser más ligeros o tener dimensiones ligeramente diferentes.

Busca certificación MFi (Made for iPhone): Los cables y cargadores originales o de terceros autorizados llevan el sello "MFi". Si usas un cable, verifica el empaque o el sitio web del fabricante para confirmar esta certificación.

Prueba la velocidad de carga: Los cargadores originales proporcionan una carga estable y rápida según las especificaciones del dispositivo. Si la carga es inusualmente lenta o el iPhone muestra un mensaje de "accesorio no compatible", lo más probable es que sea falso.

Compra en tiendas confiables: Adquiere cargadores en tiendas oficiales de Apple, distribuidores autorizados o minoristas reconocidos. Evita vendedores no verificados o mercados en línea con precios sospechosamente bajos.