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Elian Muñoz marcó golazo para el 1-0 de Alianza Atlético en la Copa Sudamericana - VIDEO
Elian Ariel Muñoz marcó un gol de otro planeta para darle la ventaja a Alianza Atlético 1-0 sobre América de Cali por la Copa Sudamericana.
¡Golazo! Lamine Yamal anotó el 3-1 de Barcelona sobre Espanyol por LaLiga
¡Asistencias de Lamine Yamal! Doblete de Ferrán Torres para el 2-0 de Barcelona ante Espanyol - VIDEO
¡Inatajable para Lunin! Thomas Lemar pone el 1-1 para el Girona frente al Real Madrid
¡Golazo! Federico Valverde anotó el 1-0 de Real Madrid sobre Girona por LaLiga
Carlos Garcés sacó un fuerte cabezazo y puso el 1-1 de Cienciano sobre Juventud a los 87 minutos
Cienciano ya lo pierde en Uruguay: Roldán anotó el 1-0 para Juventud por la Copa Sudamericana
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