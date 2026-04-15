Ariel Muñoz anotó el primer tanto de Alianza Atlético sobre América de Cali. | Foto: Captura/DSports.

Elian Muñoz marcó golazo para el 1-0 de Alianza Atlético en la Copa Sudamericana - VIDEO

Elian Ariel Muñoz marcó un gol de otro planeta para darle la ventaja a Alianza Atlético 1-0 sobre América de Cali por la Copa Sudamericana.