WWE Great Balls of Fire 2017 EN VIVO ONLINE: Brock Lesnar vs. Samoa Joe por Fox Premium [Hora y canal]

WWE Great Balls of Fire se desarrolla este domingo, desde las 7 de la noche (hora peruana) y por la señal de Fox Premium, en Dallas, Texas. La pelea principal es la de Brock Lesnar y Samoa Joe, por el campeonato Universal de la WWE.

WWE Great Balls of Fire 2017 EN VIVO ONLINE: Brock Lesnar vs. Samoa Joe por Fox Premium Fuente : WWE

Llegó el gran día. Luego de una eliminatoria extenuante en WWE Extreme Rules, ahora llegamos a un nuevo PPV: WWE Great Balls of Fire, cuya primera edición tendrá como combate principal el Brock Lesnar vs. Samoa Joe, quienes se batirán en el cuadrilátero por el título Universal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cartelera oficial de WWE Great Balls of Fire 2017

Recordemos que Samoa Joe, desde que se oficializó su condición de retador número uno al campeonato Universal, ha sido uno de los rivales más agresivos de Brock Lesnar en el dark match. En varias ocasiones, los dos han dado muestra que en WWE Great Balls of Fire no tendrán piedad uno del otro.

Por su parte, el campeonato mundial en parejas de Raw estará en juego en WWE Great Balls of Fire. Cesaro y Sheamus defenderán los cinturones ante The Hardy Boyz, quienes están hambrientos de tener los cetros que se adjudicaron en el último Wrestlemania.

NO TE LO PIERDAS: Roman Reigns se vengó de Braun Strowman en Monday Night Raw

La división femenina también estará al rojo vivo, puesto que Alexa Bliss seguirá protegiendo con todo el cinturón de campeona, pero en esta ocasión lo hará ante Sasha Banks.

Un combate importante a tener en cuenta es el de Roman Reigns y Braun Strowman, quienes en un duelo de ambulancias decidirán quién será el retador número uno al campeonato Universal en el siguiente PPV magno de la empresa: WWE SummerSlam.

CARTELERA COMPLETA

Campeonato Universal

Brock Lesnar (c) vs. Samoa Joe

Campeonato en parejas

Cesaro y Sheamus (c) vs. The Hardy Boyz

Campeonato femenino

Alexa Bliss (c) vs. Naomi

Campeonato Intercontinental

The Miz (C) vs. Dean Ambrose

Pelea de Ambulancias

Roman Reigns vs. Braun Strowman

Seth Rollins vs. Bray Wyatt

Big Cass vz. Enzo Amore

Campeonato Crucero

Neville (c) vs. Akira Tozawa