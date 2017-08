¡ES MORTAL! Usain Bolt no pudo conquistar el oro en su última carrera en 100 metros [VIDEO]

Usain Bolt no pudo terminar su carrera predilecta de 100 metros planos y se quedó con la medalla de bronce en su última participación en el Mundial de Atletismo.

Usain Bolt perdió ante Justin Gatlin y no conquistó el oro en su última carrera en 100 metros. Creditos : AP

El rey es humano. Usain Bolt corrió por última vez en su vida la carrera de 100 metros planos y no pudo mostrar su mejor versión que lo llevó a ser el mejor velocista de todos los tiempos. En la última recta no aceleró y sus contrincantes le sacaron una pequeña, pero histórica ventaja. Acabó tercero detrás de Christian Coleman y Justin Gatlin.

TE PUEDE INTERESAR: Usain Bolt comenzó último en carrera, pero ganó de una espectacular forma y clasificó a semi de 100 metros

Bolt y Coleman disputaron centímetro a centímetro el primer lugar, pero al final el polémico velocista norteamericano los sobrepasó por una nariz y se ganó la medalla de oro. El jamaiquino no logró terminar su carrera preferida en el podio más alto; sin embargo, si ganó la ovación de todo el público que gritó a todo pulmón en su último Mundial de Atletismo.

Londres se vistió de gala para ver el último campeonato del 'Rayo', que iba por su décima cuarta presea (11 doradas). El campeón estadounidense no podía creer que haya vencido al mito y se arrodilló para rendirle un respectivo homenaje al mayor atleta de la historia, Usain Bolt.

NO TE LO PIERDAS: Usain Bolt se despide hoy del atletismo como el hombre más rápido de la historia

Una foto histórica donde el primer puesto se inclinó ante el tercero y todo el público aplaudió hasta más no poder. No obstante, la reverencia de Gatlin a Bolt no evitó que los fanáticos lo abucheen, pues nadie olvida de su suspensión por consumir drogas ilegales en el 2008.

Hoy fue un día histórico y Bolt disputó su última carrera como individual con una marca de 9.95 segundos; lejos de su proeza realizada en el 2009 cuando hizo el récord de 9.95 segundos.

EL DATO

Usain Bolt no correrá los 200 metros planos, pero si competirá en la prueba de relevos 4x100 metros el siguiente sábado 12 de agosto.