Si bien el fútbol en el Perú se detiene por las elecciones presidenciales, en las principales ligas del mundo se desarrollarán emocionantes compromisos. Por LaLiga, Celta y Real Oviedo protagonizarán un duelo no apto para cardiacos. Por la Premier League tendremos Chelsea vs. Manchester City. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:30
|Colonia vs. Werder Bremen
|Disney Plus
|10:30
|Stuttgart vs. Hamburgo
|Disney Plus
|12:30
|Mainz vs. Friburgo
|ESPN 5 y Disney Plus.
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|Osasuna vs. Real Betis
|DSports y DGO
|9:15
|Mallorca vs. Rayo Vallecano
|ESPN 3 y Disney Plus
|11:30
|Celta de Vigo vs. Real Oviedo
|DSports y DGO
|14:00
|Athletic Club vs. Villarreal
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:15
|Niza vs. Le Havre
|Disney Plus
|10:15
|Toulouse vs. Lille
|Disney Plus
|13:45
|Lyon vs. Lorient
|ESPN 4 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Crystal Palace vs. Newcastle
|Disney Plus
|8:00
|Nottingham Forest vs. Aston Villa
|ESPN y Disney Plus
|8:00
|Sunderland vs. Tottenham
|Disney Plus
|10:30
|Chelsea vs. Manchester City
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5:30
|Genoa vs. Sassuolo
|ESPN y Disney Plus
|8:00
|Parma vs. Nápoles
|Disney Plus
|11:00
|Bolonia vs. Lecce
|ESPN 2 y Disney Plus
|13:45
|Como vs. Inter
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Newell’s vs. San Lorenzo
|Disney Plus
|13:00
|Platense vs. Gimnasia Mendoza
|1xBet
|15:30
|Atlético Tucumán vs. Tigre
|Disney Plus
|15:30
|Huracán vs. Rosario Central
|1xBet
|18:00
|Racing vs. River Plate
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Real Oruro vs. Blooming
|Bet365
|16:15
|The Strongest vs. SA Bulo Bulo
|Bet365
|18:30
|Oriente Petrolero vs. San Jose
|Betano
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Athletico PR vs Chapecoense
|Bet365
|14:00
|Botafogo vs. Coritiba
|Bet365
|16:00
|Fluminense vs. Flamengo
|Bet365
|16:30
|Corinthians vs. Palmeiras
|Bet365
|16:30
|Cruzeiro vs. Bragantino
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Ñublense vs. U de Chile
|Bet365
|19:00
|U. De Concepción vs. Cobresal
|1XBet
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Millonarios vs. Ind. Santa Fe
|WIN Play
|16:10
|Deportivo Cali vs. Llaneros
|WIN Play
|18:20
|Atl. Bucaramanga vs. Boyacá Chicó
|WIN Play
|20:30
|Inter Bogotá vs. Alianza
|WIN Play
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Saprissa vs. Liberia
|Bet365
|19:00
|San Carlos vs. Guadalupe
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Técnico U. vs. U Católica
|Zapping
|13:00
|Deportivo Cuenca vs. IDV
|Zapping
|15:30
|Guayaquil City vs. Macará
|Zapping
|18:10
|Aucas vs. Emelec
|Zapping
Partidos de hoy por la MLS
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Columbus Crew vs. Orlando City
|Apple TV y MSL Season Pass
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Marathón vs Olancho
|Bet365
|18:15
|Motagua vs. Olimpia
|Bet365
|20:30
|Lobos UPNFM vs. Real España
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Pumas vs. Mazatlán
|ViX
|20:00
|Toluca vs. Atlético de San Luis
|ViX
Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Rancho Santana vs. Sport Sebaco
|18:00
|Real Madriz vs. UNAN Managua
|20:00
|Managua vs Walter Ferretti
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Herrera vs Veraguas
|Bet365
|18:15
|Deportivo Universitario vs. Unión Cocle
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:15
|Rubio Ñú vs. Olimpia
|Dsports
|18:30
|Libertad vs. Sportivo Trinidense
|DSports
Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Argentina vs Bolivia
|DGO
|15:00
|Brasil vs Venezuela
|DGO
|18:00
|Chile vs. Ecuador
|DGO
|18:00
|Paraguay vs. Colombia
|DGO
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Central Esp. vs. Danubio
|Disney Plus
|13:30
|Juventud vs. Progreso
|Disney Plus
|16:30
|Wanderers vs. Racing Montevideo
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Carabobo vs. Universidad Central
|16:30
|Trujillanos vs. Estudiantes M.
|18:00
|Caracas vs. Anzoátegui FC
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.