Si bien el fútbol en el Perú se detiene por las elecciones presidenciales, en las principales ligas del mundo se desarrollarán emocionantes compromisos. Por LaLiga, Celta y Real Oviedo protagonizarán un duelo no apto para cardiacos. Por la Premier League tendremos Chelsea vs. Manchester City. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.

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Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 8:30 Colonia vs. Werder Bremen Disney Plus 10:30 Stuttgart vs. Hamburgo Disney Plus 12:30 Mainz vs. Friburgo ESPN 5 y Disney Plus.

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 7:00 Osasuna vs. Real Betis DSports y DGO 9:15 Mallorca vs. Rayo Vallecano ESPN 3 y Disney Plus 11:30 Celta de Vigo vs. Real Oviedo DSports y DGO 14:00 Athletic Club vs. Villarreal DSports y DGO.

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 10:15 Niza vs. Le Havre Disney Plus 10:15 Toulouse vs. Lille Disney Plus 13:45 Lyon vs. Lorient ESPN 4 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 8:00 Crystal Palace vs. Newcastle Disney Plus 8:00 Nottingham Forest vs. Aston Villa ESPN y Disney Plus 8:00 Sunderland vs. Tottenham Disney Plus 10:30 Chelsea vs. Manchester City ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 5:30 Genoa vs. Sassuolo ESPN y Disney Plus 8:00 Parma vs. Nápoles Disney Plus 11:00 Bolonia vs. Lecce ESPN 2 y Disney Plus 13:45 Como vs. Inter ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 13:00 Newell’s vs. San Lorenzo Disney Plus 13:00 Platense vs. Gimnasia Mendoza 1xBet 15:30 Atlético Tucumán vs. Tigre Disney Plus 15:30 Huracán vs. Rosario Central 1xBet 18:00 Racing vs. River Plate ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Horarios Partidos Canales 14:00 Real Oruro vs. Blooming Bet365 16:15 The Strongest vs. SA Bulo Bulo Bet365 18:30 Oriente Petrolero vs. San Jose Betano

Partidos de hoy por el Brasileirao

Horarios Partidos Canales 9:00 Athletico PR vs Chapecoense Bet365 14:00 Botafogo vs. Coritiba Bet365 16:00 Fluminense vs. Flamengo Bet365 16:30 Corinthians vs. Palmeiras Bet365 16:30 Cruzeiro vs. Bragantino Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 16:30 Ñublense vs. U de Chile Bet365 19:00 U. De Concepción vs. Cobresal 1XBet

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 14:00 Millonarios vs. Ind. Santa Fe WIN Play 16:10 Deportivo Cali vs. Llaneros WIN Play 18:20 Atl. Bucaramanga vs. Boyacá Chicó WIN Play 20:30 Inter Bogotá vs. Alianza WIN Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Horarios Partidos Canales 16:00 Saprissa vs. Liberia Bet365 19:00 San Carlos vs. Guadalupe Bet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 12:00 Técnico U. vs. U Católica Zapping 13:00 Deportivo Cuenca vs. IDV Zapping 15:30 Guayaquil City vs. Macará Zapping 18:10 Aucas vs. Emelec Zapping

Partidos de hoy por la MLS

Hora Partido Canal 18:00 Columbus Crew vs. Orlando City Apple TV y MSL Season Pass

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

Horarios Partidos Canales 16:00 Marathón vs Olancho Bet365 18:15 Motagua vs. Olimpia Bet365 20:30 Lobos UPNFM vs. Real España Bet365

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 13:00 Pumas vs. Mazatlán ViX 20:00 Toluca vs. Atlético de San Luis ViX

Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua

Horarios Partidos Canales 17:00 Rancho Santana vs. Sport Sebaco 18:00 Real Madriz vs. UNAN Managua 20:00 Managua vs Walter Ferretti

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

Horarios Partidos Canales 16:00 Herrera vs Veraguas Bet365 18:15 Deportivo Universitario vs. Unión Cocle Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canales 16:15 Rubio Ñú vs. Olimpia Dsports 18:30 Libertad vs. Sportivo Trinidense DSports

Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub 17

Horarios Partidos Canales 15:00 Argentina vs Bolivia DGO 15:00 Brasil vs Venezuela DGO 18:00 Chile vs. Ecuador DGO 18:00 Paraguay vs. Colombia DGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 8:00 Central Esp. vs. Danubio Disney Plus 13:30 Juventud vs. Progreso Disney Plus 16:30 Wanderers vs. Racing Montevideo Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 16:00 Carabobo vs. Universidad Central 16:30 Trujillanos vs. Estudiantes M. 18:00 Caracas vs. Anzoátegui FC

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.