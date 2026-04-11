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Partidos de hoy EN VIVO, domingo 12 de abril: programación, horarios y canales de TV

Con el River vs Racing, te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY domingo 12 de abril.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán HOY domingo 12 de abril.
Programación de los partidos que se realizarán HOY domingo 12 de abril. | Composición de Líbero
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Si bien el fútbol en el Perú se detiene por las elecciones presidenciales, en las principales ligas del mundo se desarrollarán emocionantes compromisos. Por LaLiga, Celta y Real Oviedo protagonizarán un duelo no apto para cardiacos. Por la Premier League tendremos Chelsea vs. Manchester City. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.

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Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8:30Colonia vs. Werder BremenDisney Plus
10:30Stuttgart vs. HamburgoDisney Plus
12:30Mainz vs. FriburgoESPN 5 y Disney Plus.

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
7:00Osasuna vs. Real BetisDSports y DGO
9:15Mallorca vs. Rayo VallecanoESPN 3 y Disney Plus
11:30Celta de Vigo vs. Real OviedoDSports y DGO
14:00Athletic Club vs. VillarrealDSports y DGO.

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
10:15Niza vs. Le HavreDisney Plus
10:15Toulouse vs. LilleDisney Plus
13:45Lyon vs. LorientESPN 4 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
8:00Crystal Palace vs. NewcastleDisney Plus
8:00Nottingham Forest vs. Aston VillaESPN y Disney Plus
8:00Sunderland vs. TottenhamDisney Plus
10:30Chelsea vs. Manchester CityESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
5:30Genoa vs. SassuoloESPN y Disney Plus
8:00Parma vs. NápolesDisney Plus
11:00Bolonia vs. LecceESPN 2 y Disney Plus
13:45Como vs. InterESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
13:00Newell’s vs. San LorenzoDisney Plus
13:00Platense vs. Gimnasia Mendoza1xBet
15:30Atlético Tucumán vs. TigreDisney Plus
15:30Huracán vs. Rosario Central1xBet
18:00Racing vs. River PlateESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Real Oruro vs. BloomingBet365
16:15The Strongest vs. SA Bulo BuloBet365
18:30Oriente Petrolero vs. San JoseBetano

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
9:00Athletico PR vs ChapecoenseBet365
14:00Botafogo vs. CoritibaBet365
16:00Fluminense vs. FlamengoBet365
16:30Corinthians vs. PalmeirasBet365
16:30Cruzeiro vs. BragantinoBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
16:30Ñublense vs. U de ChileBet365
19:00U. De Concepción vs. Cobresal1XBet

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
14:00Millonarios vs. Ind. Santa FeWIN Play
16:10Deportivo Cali vs. LlanerosWIN Play
18:20Atl. Bucaramanga vs. Boyacá ChicóWIN Play
20:30Inter Bogotá vs. AlianzaWIN Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
16:00Saprissa vs. LiberiaBet365
19:00San Carlos vs. GuadalupeBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
12:00Técnico U. vs. U CatólicaZapping
13:00Deportivo Cuenca vs. IDVZapping
15:30Guayaquil City vs. MacaráZapping
18:10Aucas vs. EmelecZapping

Partidos de hoy por la MLS

HoraPartidoCanal
18:00Columbus Crew vs. Orlando CityApple TV y MSL Season Pass

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
16:00Marathón vs OlanchoBet365
18:15Motagua vs. OlimpiaBet365
20:30Lobos UPNFM vs. Real EspañaBet365

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
13:00Pumas vs. MazatlánViX
20:00Toluca vs. Atlético de San LuisViX

Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua

HorariosPartidosCanales
17:00Rancho Santana vs. Sport Sebaco
18:00Real Madriz vs. UNAN Managua
20:00Managua vs Walter Ferretti

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
16:00Herrera vs Veraguas Bet365
18:15Deportivo Universitario vs. Unión CocleBet365

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:15Rubio Ñú vs. OlimpiaDsports
18:30Libertad vs. Sportivo TrinidenseDSports

Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub 17

HorariosPartidosCanales
15:00Argentina vs BoliviaDGO
15:00Brasil vs VenezuelaDGO
18:00Chile vs. EcuadorDGO
18:00Paraguay vs. ColombiaDGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
8:00Central Esp. vs. DanubioDisney Plus
13:30Juventud vs. ProgresoDisney Plus
16:30Wanderers vs. Racing MontevideoDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:00Carabobo vs. Universidad Central
16:30Trujillanos vs. Estudiantes M.
18:00Caracas vs. Anzoátegui FC

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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