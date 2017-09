Imperio Lucha Libre 'Supremacía': conoce la cartelera completa del mega evento en Lima

IMPERIO Lucha Libre regresa con otro impresionante show este 16 de setiembre, en San Borja, Lima, y contará con la presencia de estrellas de la talla del ex WWE Carlito, quien es su actual campeón máximo y Pentagón Jr. (Ahora Penta Zero Miedo) y su hermano Rey Fénix, ambos estrellas de Lucha Underground.

IMPERIO Lucha Libre es la empresa peruana que está marcando la tendencia en lo que a Lucha Libre se refiere en nuestro pa. En el mes de Marzo, realizaron su show inaugural, que contó con la presencia de Los Hardy Boyz, Zack Sabre Jr., Chavo Guerrero, Alberto “El Patrón”, Penta Zero Miedo, Rey Fénix, Ricky Marvin, Carlito, el Actual Campeón IMPERIAL y talento peruano y sudamericano destacado, como Reptil (Actual Campeón Sudamericano de IMPERIO Lucha Libre), Mansilla, Caoz, Káiser, Apocalipsis, Bad Boy Jr., Axl y Al Cold (desde Chile, estos dos últimos luchadores son miembros de la Nueva Orden Hispana). La empresa está dirigida por dos reconocidos personajes en nuestro país, el Comisionado Manuel Gold y el Comisionado Pietro Sibille, quienes son los protagonistas de una intensa rivalidad en la que buscan

ambos el control absoluto del IMPERIO, tal y como se pudo ver en los videos promocionales que ha compartido IMPERIO Lucha Libre, tanto en sus redes sociales, como en su canal de Youtube.

Nuevo show: SUPREMACÍA

Este 16 de setiembre, presentan su tercer show, IMPERIO Lucha Libre – Supremacía, que estará manejado personalmente por Pietro Sibille, quien quiere demostrar que con su estilo y carácter puede hacer un show superior a cualquiera que proponga su contraparte, Manuel Gold. Este show contará con la presencia del ex WWE y actual Campeón Imperial Carlito, los luchadores mexicanos del momento y estrellas de Lucha Underground Penta el Zero Miedo y Rey Fenix y el mayor talento peruano en esta

disciplina.

CARTELERA:

 Nueva Orden Hispana (NOH), Al Cold y Axl vs. Lucha Brothers, Penta El Zero Miedo y Rey Fénix

vs. Caoz y Kaisser

 Kassius y Ian vs. El Virrey y TVK

 Trash junto a Alexa Jade y De La Vega vs. Alissa Webb, Roy y Marcelino

 Bad Boy Jr. vs. Ricky Marvin

 Lucha Titular: Reptil vs. Apocalipsis por el Campeonato Sudamericano IMPERIO

 Lucha Titular: Carlito vs. Mansilla por el Campeonato Mundial IMPERIO

La cita es en el Colegio Nuestra Señora del Rosario (Jr. Mercator 579, San Borja). Las entradas están a la

venta desde 45 soles en Joinnus. Todos los detalles se encuentran en las redes de la empresa.