Partidos de hoy EN VIVO, lunes 9 de febrero: programación, hora y dónde ver fútbol
Programación de los partidos más importantes a disputarse este lunes 9 de febrero. Tenemos fútbol en Perú, Chile, Argentina, España e Italia.
Inicia una nueva semana de febrero y el fútbol no se detiene. Para ello, aquí te dejamos la programación completa de los partidos en vivo que se disputará este lunes 9. Tenemos fútbol en la Liga 1, Serie A, LaLiga, entre otros torneos importantes como lo es la Primera División Argentina.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TVV
|15:30
|FC Cajamarca vs D. Garcilaso
|Movistar, L1 Max
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Villarreal vs Espanyol
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Atalanta vs Cremonese
|Disney+
|14:45
|Roma vs Cagliari
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Famalicão vs AVS
|15:45
|Porto vs Sporting CP
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Barracas Central vs Gimnasia
|TyC Sports, TNT Sports
|17:15
|Lanús vs Talleres Córdoba
|TNT Sports Argentina, Max Argentina
|17:15
|Estudiantes vs Deportivo Riestra
|TyC Sports, Disney+
|19:30
|Estudiantes Río Cuarto vs Ind. Rivadavia
|Disney+
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Unión La Calera vs Cobresal
|TNT SPORTS Premium
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Cerro vs Danubio
|Disney+
Partidos de hoy en Sudamericano Sub-20 Femenino
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Argentina U20 vs Peru U20
|DIRECTV Sports, DGO
|16:00
|Ecuador U20 vs Bolivia U20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Super Lig Turquía
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Kayserispor vs Kocaelispor
|12:00
|Gaziantep FK vs Kasımpaşa
|12:00
|Fenerbahçe vs Gençlerbirliği
|Disney+, ESPN 5
Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
