0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Torneo Apertura

Partidos de hoy EN VIVO, lunes 9 de febrero: programación, hora y dónde ver fútbol

Programación de los partidos más importantes a disputarse este lunes 9 de febrero. Tenemos fútbol en Perú, Chile, Argentina, España e Italia.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este lunes 9 de febrero
Programación de partidos en vivo para este lunes 9 de febrero | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Inicia una nueva semana de febrero y el fútbol no se detiene. Para ello, aquí te dejamos la programación completa de los partidos en vivo que se disputará este lunes 9. Tenemos fútbol en la Liga 1, Serie A, LaLiga, entre otros torneos importantes como lo es la Primera División Argentina.

Felipe Chávez debutó con su nuevo club en la Bundesliga

PUEDES VER: Felipe Chávez tuvo accidentado debut con Colonia en la Bundesliga de Alemania

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTVV
15:30FC Cajamarca vs D. GarcilasoMovistar, L1 Max

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Villarreal vs EspanyolDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Atalanta vs CremoneseDisney+
14:45Roma vs CagliariESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Famalicão vs AVS
15:45Porto vs Sporting CP

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Barracas Central vs GimnasiaTyC Sports, TNT Sports
17:15Lanús vs Talleres CórdobaTNT Sports Argentina, Max Argentina
17:15Estudiantes vs Deportivo RiestraTyC Sports, Disney+
19:30Estudiantes Río Cuarto vs Ind. RivadaviaDisney+

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Unión La Calera vs CobresalTNT SPORTS Premium

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Cerro vs DanubioDisney+

Partidos de hoy en Sudamericano Sub-20 Femenino

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Argentina U20 vs Peru U20DIRECTV Sports, DGO
16:00Ecuador U20 vs Bolivia U20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Super Lig Turquía

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Kayserispor vs Kocaelispor
12:00Gaziantep FK vs Kasımpaşa
12:00Fenerbahçe vs GençlerbirliğiDisney+, ESPN 5

Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. ¿En qué canal está jugando Boca Juniors vs. Vélez EN VIVO ONLINE GRATIS?

  2. Boca Juniors vs. Vélez EN VIVO ONLINE GRATIS: minuto a minuto

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano