Selección Peruana: Jonathan Maicelo responde ¿Jefferson Farfán o Raúl Ruidíaz? [VIDEO]

La discusión de quien debería ser el reemplazante de Paolo Guerrero en el partido ante Bolivia en la próxima fecha de las eliminatorias es tema que todos mundo discute. Jonathan Maicelo también se quiso sumar a este debate

Crédito: Christian Murrugarra

Jonathan Maicelo se viene preparando para su pelea ante Raymundo 'Sugar' Beltran en el mítico Madison Square Garden. El boxeador hizo una interrupción a su participación y opinó sobre quien sería el reemplazante ideal de Paolo Guerrero en el partido ante Bolivia.

El pujilista se refirió a la selección peruana y el fútbol "Sobre fútbol no quiero opinar pues en un deporte que no me motiva. Hoy los deportes de contacto están sacando la cara por el Perú y se debe dar el mejor de los apoyos a estos deportes. Si quieren juego yo y hago 20 goles, mentira con todo respeto a la gente".

El chalaco le dio con palo a las autoridades "Yo se que el presidente tiene el corazón peruano pero creo que la gente con la que trabaja prefiere el marketin de otros deportes y no voltea a vernos a nosotros que si nos sacamos la cara por el Perú".

El peruano agradeció el apoyo de la empresa privada "Un agradecimiento a LIBERO por el apoyo y espero que sea, así el 20 de mayo" donde enfrentará al mexicano que en su momento fue sparring de Manny Pacquiao, sostuvo.

EL DATO

Jonathan Maicelo se unirá a la exclusiva listas de boxeadores peruanos que pelearon en el Madison Square Garden, conformada por 'El Bombardero de Chincha' Mauro Mina, Roberto Dávila, Orlando 'Romerito' Romero y Kina Malpartida.