NXT Takeover Chicago EN VIVO ONLINE WWE NETWORK: PPV del evento de la nueva generación [Hora y canal]

WWE presenta este fin de samana, además del WWE Backlash, el NXT Takeover que se realizará este sábado en Chicago. Lo puedes ver por WWE Network.

Este fin de semana, además del evento PPV de SmackDown Live, Backlash, la WWE presenta un espectáculo de la lucha libre que presenta al futuro de la compañía: NXT Takeover, que se realizará este sábado en Chicago. Lo puedes ver desde las 6:15 de la tarde (hora peruana), por la señal de WWE Network.

Este fin de semana, la marca amarilla de la WWE será muy emocionante, debido a que a pesar de que solo se verán cinco peleas, cada una de ellas tiene una gran historia y verán su punto más alto de rivalidad en el NXT Takeover Chicago.

Combate de triple amenaza por el título femenino, triple amenaza -y en escaleras- por el campeonato en parejas, la primera disputa por el cinturón del Reino Unidos y la gran lucha por la supremacía masculina son muestra de ello.

CARTELERA DEFINITIVA

Campeonato de NXT

Bobby Roode (c) vs. Hideo Itami.

Combate de escaleras por los campeonatos en parejas de NXT

The Authors of Pain (c) c/Paul Ellering vs. "#DIY" Johnny Gargano & Tommaso Ciampa.

Campeonato de mujeres de NXT

Asuka (c) vs. Ruby Riot vs. Nikki Cross.

Campeonato del Reino Unido de WWE

Tyler Bate (c) vs. Pete Dunne.

Roderick Strong vs. Eric Young c/SAnitY