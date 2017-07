Las convocatorias de Farfán, Zambrano, Reyna y Callens están prácticamente aseguradas. Gareca necesita de un ejército para ganar los seis puntos ante Bolivia y Ecuador.

Selección Peruana: las sorpresas en la próxima convocatoria de Ricardo Gareca

La Selección Peruana está por encima de los hostigantes “peros” y de preferencias que muchas veces rebasan los verdaderos objetivos. Por ello, es necesario echarle candado a las historias de ayer para ceñirse -con todas las armas posibles- a la lucha por la “repesca” hacia Rusia 2018.

La baja de Paolo Guerrero por acumulación de tarjetas amarillas y las recurrentes lesiones de Raúl Ruidíaz forzaron una determinación que Ricardo Gareca ha manejado con especial sutileza entre compromisos, juramentos, llamadas telefónicas y viajes al otro lado del mundo con tal de asegurar a quienes parecían descartados para lo que resta de las Eliminatorias.

El caso de Jefferson Farfán es el más punzante. Por su realidad en el Lokomotiv, por su escaso protagonismo, por su sequía de goles y por esa disciplina que entiende a su manera. Pero lo necesita. De ahí el seguimiento.

La “Foquita” deberá afrontar siete partidos antes de conocer la lista de convocados: la final de la Supercopa de Rusia ante Spartak de Moscú y seis duelos por la Superliga contra Arsenal Tula, CSKA Moscú, Anzhi Makhachkala, SKA-Energiya, Rubin Kazan y Tosno.

De Carlos Zambrano hay poco por precisar. En el Rubin Kazan sobresale por su fiereza y ese nivel que podría ser el respiro que Alberto Rodríguez necesita ahí donde queman las ideas. Con Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps) y Alexander Callens (NY City) tampoco habría que jalarse los cabellos porque ambos serían llamados como piezas de recambio.

La intención es una: fortalecer a la selección con todas las armas posibles en los próximos dos partidos. Los seis puntos son necesarios. Por ende, hay que ir a la guerra con el ejército completo.

EL DATO

Néstor Bonillo y Ñolberto Solano se encuentran en Rusia para reunirse con Farfán y Zambrano.