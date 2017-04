Jefferson Farfán sobre su vuelta a la Selección Peruana: "Todo va caer por su propio peso"

Jefferson Farfán aún mantiene las esperanzas de volver a ser convocado por Ricardo Gareca, pero aseguró que seguirá trabajando para lograr su vuelva a la Selección Peruana.

Desde la lejana Rusia, Jefferson Farfán tiene el sueño de volver pronto a la Selección Peruana. El delantero del Lokomotiv Moscú afirmó que está esforzándose al doble para ser convocado por Ricardo Gareca, ¿será para el duelo contra Bolivia ante la ausencia de Paolo Guerrero?, la 'Foquita' responde.

"Todo va a caer por su propio peso. Si no me toca desde afuera voy a apoyar", declaró Jefferson Farfán para Fútbol Como Cancha. El delantero nacional aseguró que de a pocos está recuperando su mejor nivel, el mismo que mostró cuando era jugador del Schalke hace algunos años. "Vengo bien, jugando, me estoy acoplando al equipo poco a poco", agregó.

En otro momento, Jefferson Farfán mostró su respaldo total hacia el proceso de Ricardo Gareca y aseguró que el técnico argentino debe seguir en el banco de la Selección Peruana. "El 'Profe' Gareca lo está haciendo bien, ha conseguido un grupo y creo que debería quedarse", enfatizó el jugador del Lokomotiv ruso.

A su vez, Farfán también se pronunció sobre la noticia que está dando la vuelta al mundo. El ex Alianza Lima ayudó en un rescate automovilístico junto a uno de sus compañero y se ha ganado todo el respeto de los rusos por la heroica acción. "Ahora veo la vida de una manera distinta. En el momento se me fue todo el miedo y sólo atine a ayudar", finalizó.

Perú jugará dos amistosos antes de enfrentar a Bolivia, será contra Paraguay y Jamaica, este segundo en Lima y el primero por confirmar que podría ser en Lima o Trujillo.