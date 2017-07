¿Yoshimar Yotún se va al fútbol turco? conoce lo que dijo el jugador sobre su futuro

Ayer circuló en un medio turco que ya era jugador del Yeni Malatyaspor de la Superliga de ese país. Hoy habló el seleccionado peruano para la prensa sueca.

Una noticia de Turquía remeció a todo Suecia y al medio peruano tras informar que Yoshimar Yotún habría firmado un nuevo contrato con el Yeni Malatyaspor de la Superliga de ese país. Sin embargo, el propio jugador, actualmente en el Malmö desmintió su salida del cuadro sueco con quien jugará la Champions League.

Para el portal sueco 'futbollskanalen', Yoshimar Yotún aseguró que jugará la fase previa de la Champions League con el Malmö. "No he firmado para ningún equipo en Turquía, y no lo haré", dijo el exjugador de Sporting Cristal.

Luego, el lateral que actual como volante en la selección peruana, afirmó que "Me gusta mucho trabajar en Malmö y tengo un año de contrato. Tenemos un buen equipo y queremos jugar la Champions League", agregó.

Todo indica que Yoshimar Yotún no está interesado en la oferta del fútbol de Turquía. Hoy el club Malmö confirmó su inscripción en la fase previa de la Champions League donde jugará ante Vardar de Macedonia.

Yoshimar Yotún se encuentra en el Malmö de Suecia desde la temporada 2015. En la temporada pasada pudo levantar el título del fútbol sueco.

EL DATO

Yoshimar Yotún tuvo un paso efímero por el Vasco Da Gama de Brasil el 2013. Pese a ser titular, no pudo evitar su descenso a la Serie B. Al finalizar su contrato regresó a Sporting Cristal.