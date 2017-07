PSG fichajes: Dani Alves, en su presentación: “Vine a París para ganar”

Dani Alves pasó con éxito los exámenes médicos con el club parisino y este miércoles fue presentado como nuevo fichaje. PSG y el brasileño estarán juntos hasta el 2019.

PSG y Dani Alves irán juntos hasta el 2019. Este miércoles, el club francés, vía sus redes sociales, anunció la contratación del internacional de la Selección Brasileña de fútbol por las próximos dos temporadas. Además, ya se sabe qué dorsal usará el lateral en el cuadro de Unai Emery, la 32.

Dani Alves, durante sus declaraciones a los medios oficiales del PSG, no ocultó su alegría por su nueva etapa en el fútbol y aseguró que eligió al cuadro de la capital francesa porque desea ganarlo todo.

“Estoy extremadamente feliz de firmar para el Paris Saint-Germain. En los años recientes, he podido ver el increíble crecimiento de este club, que se ha vuelto poderoso en el fútbol europeo. Es muy excitante formar parte de este gran proyecto! En todos los clubs en los que he jugado, siempre he dado lo mejor para ayudar a mis equipos a conseguir tanto como les ha sido posible. Creerme, vengo a París para ganar. Sé las ambiciones de mi nuevo club y las expectativas de muchos fans de todo el mundo. Compartiremos grandes momentos, estoy seguro de esto”, confesó Alves.

Por su parte, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, destacó el hecho de que Dani Alves se haya decidido por su equipo.

“Estoy encantado y orgulloso de dar la bienvenida a Dani Alves a nuestro club. Daniel ha sido no sólo uno de los mejores defensas del mundo en la última docena de años, es también una figura reconocida y bien considerada entre los fans de cada continente. Su rigor y energía añadirá un montón a nuestra plantilla, y nuestros fans amarán su habmre de victoria, que nunca parará a Dani. Escogiendo el Paris Saint-Germain, Daniel ha mostrado a todo el mundo la vitalidad y atracción de nuestro proyecto”, dijo.