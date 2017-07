Jefferson Farfán le exige al 'Cuto' Guadalupe que deje de hablar de él [FACEBOOK]

Hasta Rusia le llegan las noticias extradeportivas a Jefferson Farfán quien piden dejen de hablar de él. "Estas cosas no me gustan y afectan asimismo mi madre", escribió la 'Foca' desde su cuenta de Facebook.

Algo mortificado se encuentra el futbolista peruano Jefferson Farfán al enterarse de las noticias extradeportivas que afectan a su entorno familiar, llamase su madre. El jugador del Lokomotiv de Rusia escribió una extensa publicación en su Facebook donde pidió a sus familiares - Cuto Guadalupe- que dejen de mencionarlo en sus declaraciones en el tema de espectáculos.

Como se sabe, 'Cuto' Guadalupe, tío de Jefferson Farfán, salió a reclamar a Yahaira Plasencia devuelta unos instrumentos que supuestamente son del futbolista, quien los compró cuando fue pareja de la cantante de salsa. La 'Foca' exigió a su familiar que no se le mencione;

Jefferson Farfán en el tema deportivo, viene ganando minutos en la liga Rusa donde sumó su segundo partido como titular en la victoria ante el CSKA de Moscú (1-3).

Por el momento tiene todas las credenciales para poder ser llamado por Perú para el duelo por Eliminatorias ante Bolivia y Ecuador en agosto y septiembre.

Publicación de Facebook

Lamento continuar leyendo y escuchando noticias de familiares míos que continúan refiriéndose a cosas que pasaron en mi vida anteriormente , lo cual incluye mi ex pareja. No soy de estar saliendo a hablar de mi ex pareja y por lo mismo no estoy de acuerdo cuando familiares míos (tíos/familiares con quienes no tengo comunicación de tiempo) lo hacen. Estoy enfocado completamente a mi carrera y a demostrar de lo que soy capaz de hacer en el futbol. Estas cosas no me gustan y afectan asimismo A MI MADRE que está cansada de escuchar, y le afectan, este tipo de cosas que no me favorecen", escribió.

Por eso agradeceré a mis familiares, en especial a mi tío con quien no me comunico hace mucho tiempo, que se dediquen a hablar de sus propias vidas y temas y no estén refiriéndose a la mía. Estoy tranquilo, enfocado, y con todas las ganas de seguir mostrando lo que vengo haciendo. Por respeto a mi trabajo, a mi ex pareja (de quienes no hablo) agradeceré que no me mencionen y se dediquen simplemente a sus propias vidas, no a hablar de la mía. Tomó la oportunidad para pedir las disculpas del caso a la familia de mi ex por este tipo de declaraciones que escapan de mis manos. Que lamentable y bajo que tengan que referirse a temas incluso materiales, los cuales fueron adquiridos en sociedad.

Atentamente

Jefferson Farfan

EL DATO

Desde marzo del 2016 Jefferson Farfán no es convocado por Perú para las Eliminatorias. Fue en el empate en Lima 2-2 ante Venezuela.