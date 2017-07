Chelsea: Álvaro Morata y sus declaraciones tras confirmarse que llevará el dorsal "9"

Álvaro Morata será el delantero estrella del Chelsea y llevará en su espalda la histórica camiseta número "9" que portó Fernando Torres.

El traspaso de Álvaro Morata al Chelsea cayó como un bombazo en el mercado de pases de Europa. El equipo londinense se hizo con los servicios de uno de los mejores delanteros del mundo y le obsequió el dorsal "9", que anteriormente se colocó su compatriota Fernando Torres.

El artillero de 24 años dejó el Real Madrid al ver que no tenía un espacio en el equipo titular de Zinedine Zidane. De esta manera, Morata se convirtió en el jugador español más caro de la historia. El cuadro 'Blue' lo compró por una cifra récord de 80 millones de euros; es decir, unos 302 millones de soles aproximadamente.

El exariete de la Juventus no pudo ocultar la sonrisa al conocer que portará el mítico dorsal que lleva todo futbolista de su perfil. Chelsea ha tenido grandes "nueves" en su equipo y pese a que todavía Diego Costa -de gran temporada- sigue en la institución, todo indica en en la próximas semanas se haría oficial su pase al Atlético Madrid.

"Cuando era pequeño, veía con mi padre la Premier y era increíble, muchos goles y mucha velocidad en cada partido. Veía a Drogba, Shevchenko, Fernando Torres y pensaba que probablemente en unos años podría ocupar su lugar, y ahora es un sueño llevar el número 9 en la camiseta del Chelsea. No puedo esperar a jugar en Stamford Bridge", sostuvo Morata.

"Hice una sesión y fue un entrenamiento perfecto, un ambiente fantástico. Me siento como en casa desde el primer día. Para mí es muy bueno que haya muchos jugadores españoles en la plantilla, pero creo que necesito hablar con otros compañeros para aprender bien inglés", agregó a las cámaras del club.

SU CORAZÓN ES REAL

"Es duro dejar Madrid, pero no es tan duro cuando vienes a un club como el Chelsea, con estos jugadores y con este entrenador, pienso que podemos jugar contra Madrid y Barcelona y ganarles", manifestó el dueño de los goles en la selección española.

EL DATO

Álvaro Morata y Antonio Conte coincidieron en la Juventus de Turín durante dos temporadas.

