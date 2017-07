Real Madrid vs. Manchester City: Fecha, hora y lugar del partidazo [GUÍA DE CANALES]

Real Madrid y Manchester City se enfrentan este miércoles en la International Champions Cup 2017 y saldrán con todas sus figuras. Revisa los canales donde pasarán este encuentro.

Real Madrid y Manchester City se enfrentan este miércoles en la International Champions Cup 2017. Creditos : Composición

Real Madrid se medirá mañana 26 de julio en un partido no apto para cardiacos frente el Manchester City en la segunda fecha de la International Champions Cup. El candente cotejo se llevará a cabo en Los Angeles Memorial Coliseum, California desde las 10.00 p.m. (hora peruana).

TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO ONLINE DIRECTV: partido por la International Champions Cup 2017

Zinedine Zidane no podrá contar con Cristiano Ronaldo ni con el capitán Sergio Ramos, pero será oportunidad para mostrar a las jóvenes promesas. El equipo 'Merengue' va con todo a ganar, ya que en el amistoso del pasado domingo cayeron por penales (2-1) contra Manchester United.

El cuadro del Pep Guardiola sacará a relucir todo su arsenal y estarán sus nuevos fichajes. Según los medios ingleses Danilo -exmadridista- saldrá en la once titular; así como Benjamin Mendy. Como se sabe perdieron 2-0 ante el mismo rival, los 'Red Devils'; por eso desean ganar a como de lugar.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid: David Beckaham visitó al cuadro merengue en Los Angeles y tuvo emotivo reencuentro con Zidane

HORARIOS

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos: 10.00 p.m. (ET) / 7.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 a.m. (Jueves 27)

CANALES

DirecTV Sports

Cuatro

Premier Sports

mancity.com

PROBABLES ALINEACIONES:

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Nacho , Marcelo, Casemiro, Modric, Lucas Vázquez, Benzema, Isco y Bale.

Manchester City: Ederson, Mendy, Stones, Kompany, Walker, Yaya Touré, Silva, De Bruyne, Sane, Sterling, Agüero.