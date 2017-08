¿Neymar se fue por culpa de Lionel Messi? Martín Liberman destapó tremenda bomba [VIDEO] 

Martín Liberman habló sobre la salida de Neymar del Barcelona con destino al PSG. El periodista argentino celebró la decisión del brasileño y también habló de la amistad con Messi.

Martín Liberman se pronunció sobre la salida del brasileño. El crítico argentino confesó que Messi y Neymar no siempre tuvieron una buena amistad porque 'en un principio no se podían ni ver'. "Yo celebro la decisión de Neymar de irse para ser el líder y no para ser la sombra (de Messi)"

"Cuando llegó Neymar no se podían ver. Messi le tenía un celo gigante como el Camp Nou... Se enteró que el contrato de imagen era superior al de él y ahí fue el padre (de Messi) a las oficinas a reclamar que su hijo tiene que ser el mejor pagado por encima de todos o se iría al Manchester City", aseveró el periodista deportivo argentino.

Martín Liberman confesó que finalmente Messi y Neymar lograron superar las rivalidad y cosecharon una increíble amistad, todo esto a partir de que el Barcelona hizo una maniobra para favorecer al argentino. El periodista agregó que: ''Messi supuestamante convenció al brasileño para quedarse'' pero este terminó por marcharse.

En otro momento, Liberman atacó al Barcelona por pedir a la UEFA que investigue el nuevo contrato de Neymar con el PSG cuando fue precisamente el club español que lo tuvo 'casi como rehén al poner una cláusula casi imposible de pagar.

Como se sabe, Neymar se despidió ayer de sus compañeros del Barcelona, algunos directivos del club y el personal en lo cual anunció su partida al PSG. Esta mañana del jueves pasará los exámenes médicos en Porto.

DATO:

Neymar presentó a la Liga un cheque bancario que acredita que ya pagó la cláusula de rescisión, aunque finalmente aún no lo han aceptado.