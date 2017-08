Kylian Mbappé: Vicepresidente del Mónaco se pronunció oficialmente sobre su futuro

El directivo del Mónaco habló sobre el futuro de la 'Joya', quien es uno de los jugadores más buscados del mercado de fichajes en Europa. ¿Se va o se queda?

Fuente : difusión

Los rumores lo colocan en varios equipos grandes de Europa, un día en el Real Madrid, al otro en el Manchester City y hasta en el Barcelona, aunque lo cierto es que el futuro del crack juvenil, Kylian Mbappé, aún no está del todo claro y a raíz de ello el vicepresidente del Mónaco, Vadim Vasilev se pronunció al respecto. El directivo del 'Principado' tiene la esperanza de que se quede una temporada más hasta completar su consolidación.

“Mbappé va a tomar la decisión correcta, nunca expresó su deseo de abandonar. Todavía estamos en conversaciones con él. Al contrario de lo que vi en la prensa, no es una simple cuestión de dinero, es más complicado que eso. Me gustaría que se quedara, se debe tomar la decisión correcta y es necesario que ambas partes estén de acuerdo no sólo por parte del club", señaló Vasilev luego del duelo ante Tolouse.

Cabe destacar que el Mónaco debutó ayer en la Ligue 1 con una victoria (3-2) a domicilio frente a Tolouse. Kylian Mbappé participó del encuentro no obstante se retiró lesionado al minuto 70. Su debut en la liga francesa no le impide fichar por otro equipo las próximas semanas si así lo decide, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes en Europa, recién se cierra el 31 de agosto.

EL DATO:

Kylian Mbappé anotó 26 goles la última temporada