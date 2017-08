Borussia Dortmund está interesado en Paolo Guerrero y le hará oferta a Flamengo. Los alemanes quieren juntarlo con Alexis Sánchez.

Borussia Dortmund quiere juntar a Paolo Guerrero con Alexis Sánchez

Me verás volver. El peruano Paolo Guerrero podría pegar la vuelta al país que lo puso en los ojos del mundo: Alemania. El poderoso Borussia Dortmund presentará una oferta formal al Flamengo por el 'Depredador'.

Con 33 eneros cumplidos, el “9” rojinegro está en la órbita de las 'Abejas Asesinas', que tienen en mente conformar una dupla sudamericana en el ataque. El primer nombre que aparece en dicha agenda es el de Guerrero según Fox Sports Brasil.

Asimismo, también figura el de Alexis Sánchez, delantero del Arsenal. El “Niño Maravilla” ya ha hecho público su deseo de abandonar a los “gunners” y desde Alemania ya lo han tentado.

Como se recuerda, el Bayern Múnich ofreció US$ 60 millones por Sánchez, pero el chileno descartó dicha oferta pues no tiene garantizado un lugar en el once “bávaro”. Hecho que sí se daría en el Dortmund.

De concretarse la oferta por PG9, volverá a suelo “teutón” tras 5 años. Sería su tercer club allá, antes defendió al Bayern Múnich y Hamburgo.•