Manchester City igualó 1-1 ante Everton por la Premier League [VIDEO]

Manchester City igualó sobre la hora a Everton en el cierre de la fecha 2 de la Premier League.

Manchester City con un gol agónico de Raheen Sterling evitó la derrota ante un Everton, que pagó su excesivo conservadurismo en una segunda mitad en la que los de Liverpool jugaron con un hombre más por la expulsión del local Kyle Walker.

El exjugador del Manchester United no desaprovechó un gran pase de Dominic Calvert-Lewin, que hoy ocupó el puesto del español Sandro Ramírez, lesionado, tras una pérdida de balón de Leroy Sané, al que Pep Guardiola situó hoy como carrilero izquierdo.

Con un hombre menos y obligado a remontar, el Manchester City recurrió en la segunda mitad a la velocidad de Raheen Sterling, que con sus eléctricas acciones dio al ataque local de la mordiente de la que careció en la primera parte.

Un conservador planteamiento que los de Ronald Koeman acabaron finalmente por pagar a los 83 minutos, cuando Sterling no desaprovechó un mal despeje de Holgate, tras un centro lateral del exmadridista Danilo, para firmar el definitivo 1-1.

El resultado que permite al City conservar su excelente racha en el Etihad Stadium, donde los de Guardiola no pierden desde diciembre de 2016, cuando cayeron por 1-3 ante el Chelsea.



Manchester City: Ederson; Stones, Kompany, Otamendi; Walker, Fernandinho, Danilo; D. Silva, De Bruyne; Jesus, Aguero.

Your @HaysWorldwide team line-up for our first home match of the season! #cityvefc pic.twitter.com/u88D2Onazv