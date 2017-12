Javier Mascherano anunció que no irá más en el Barcelona y todo hace indicar que se va en los próximos días.

Barcelona: Javier Mascherano, a un paso del Hebei Fortune de China

A pesar de que es uno de los históricos del club y que ganó gran cantidad de campeonatos con el Barcelona, Javier Mascherano tomó una decisión: irse del equipo para tener más minutos de competencia de cara al Mundial Rusia 2018 y acabar de mejor manera su carrera en el fútbol.. El Hebei Fortune de China lo espera con los brazos abiertos.

La noticia de la partida de ‘Masche’ del Barcelona es noticia en varios medios deportivos ibéricos, que develaron que el argentino y la dirigencia azulgrana llegaron a buenos términos para que el contrato se resuelva de la mejor manera y en tiempos que le permitan al defensor ir a China, de ser posible, antes de Navidad para firmar su nuevo contrato.

La salida del ‘Jefecito’ del elenco catalán obliga que el club acelere la contratación de su relevo. Si bien Mascherano ya no es titular en el equipo de Valverde, su ausencia se sentirá sin duda y, además, un jugador menos en la zaga no es un detalle menor.

La lista de posibles refuerzos está liderada por Yerry Mina, colombiano del Palmeiras, que exige 9 millones de euros para dejarlo ir, pero el central no cuenta con la confianza de algunos directivos españoles, porque no creen que su adaptación al balompié europea sea rápida, además, según ‘Sport’, tienen en carpeta a otros jugadores que quizás no sean de mayor cartel, aunque con experiencia comprobada en el viejo contienente.