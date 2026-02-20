0
EN VIVO
Previa Alianza Lima vs Sport Boys

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara y dónde ver la Liga MX?

Revisa el horario y canal de transmisión para ver el partido entre Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Francisco Esteves
Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por la Liga MX.
Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por la Liga MX. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

En el Estadio Banorte de la Ciudad de México, Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara se enfrentarán por la fecha número 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido se llevará a cabo este mismo sábado 21 de febrero y a continuación te contamos el horario y canal de transmisión para que disfrutes del compromiso de fútbol mexicano.

Boca Juniors vs. Racing juegan EN VIVO HOY por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

PUEDES VER: Boca Juniors vs. Racing EN VIVO por TNT Sports: transmisión del partido

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Chivas por la Liga MX?

Te dejamos los diversos horarios de transmisión:

  • México y Costa Rica: 21.05 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 22.05 horass
  • Venezuela y Bolivia: 23.05 horas
  • Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay: 00.05 horas (del domingo 22)

¿Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Chivas por la Liga MX?

La transmisión del partido entre Cruz Azul vs. Chivas por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX estará a cargo de TUDN para todo México y Estados Unidos. Asimismo, podrás seguir el compromiso totalmente gratis y online mediante el minuto a minuto del diario Líbero, con todas las incidencias y videos de los goles al instante.

Liga MX

Chivas es líder de la Liga MX.

Cruz Azul vs. Chivas: posibles alineaciones

  • Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino, Luka Romero; Christian Ebere, Gabriel Fernández.
  • Chivas: Raúl Rangel; Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre, Bryan González; Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas de Guadalajara?

Cruz Azul llega de vencer 2-1 a Tigres y se ubica segundo con 13 unidades en la tabla de posiciones, por lo que esta es una oportunidad perfecta para acortar distancia con el 'Rebaño'. Precisamente Chivas es el líder con 18 puntos y quiere seguir alejándose de sus perseguidores, ya que la semana pasada derrotaron 1-0 al América por el clásico nacional.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, viernes 20 de febrero: programación, horarios y dónde ver

  2. Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿a qué hora es el clásico y qué canal transmite el partido?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano