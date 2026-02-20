¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara y dónde ver la Liga MX?

En el Estadio Banorte de la Ciudad de México, Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara se enfrentarán por la fecha número 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido se llevará a cabo este mismo sábado 21 de febrero y a continuación te contamos el horario y canal de transmisión para que disfrutes del compromiso de fútbol mexicano.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Chivas por la Liga MX?

Te dejamos los diversos horarios de transmisión:

México y Costa Rica: 21.05 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 22.05 horass

Venezuela y Bolivia: 23.05 horas

Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay: 00.05 horas (del domingo 22)

¿Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Chivas por la Liga MX?

La transmisión del partido entre Cruz Azul vs. Chivas por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX estará a cargo de TUDN para todo México y Estados Unidos. Asimismo, podrás seguir el compromiso totalmente gratis y online mediante el minuto a minuto del diario Líbero, con todas las incidencias y videos de los goles al instante.

Chivas es líder de la Liga MX.

Cruz Azul vs. Chivas: posibles alineaciones

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino, Luka Romero; Christian Ebere, Gabriel Fernández.

Andrés Gudiño; Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino, Luka Romero; Christian Ebere, Gabriel Fernández. Chivas: Raúl Rangel; Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre, Bryan González; Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas de Guadalajara?

Cruz Azul llega de vencer 2-1 a Tigres y se ubica segundo con 13 unidades en la tabla de posiciones, por lo que esta es una oportunidad perfecta para acortar distancia con el 'Rebaño'. Precisamente Chivas es el líder con 18 puntos y quiere seguir alejándose de sus perseguidores, ya que la semana pasada derrotaron 1-0 al América por el clásico nacional.