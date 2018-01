Manchester United vs. Yeovil EN VIVO ONLINE ESPN 2: con Alexis Sánchez, 'Diablos Rojos' ganan 1-0 por la Copa FA

Entretiempo. Manchester United vence 1-0 al Yeovil Town en el estadio Huish Park, por la Copa FA. Sigue este partido EN VIVO y ONLINE por la señal de ESPN 2.

MINUTO A MINUTO

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Alexis Sánchez intenta un pase filtrado para Darmian, pero el balón se le fue muy largo.

41' Pase de Alexis para Marcus Rashford que intenta sin éxito superar a la defensa rival, sin embargo, uno no hace la cortina correspondiente con el arquero y el inglés mete el zapatazo para poner el 1-0.

¡GOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER UNITED!

39' ¡Otra vez Alexis! Pase de Mata para Sánchez, que controla y la cruza, pero se va desviado del arco.

38' ¡Intento del United! Mata aparece por derecha y saca el zurdazo que choca en un contrario.

35' El Yeovil merodea el arco del United, pero sin mucha claridad. Además, la defensa mancuniana ha estado acertada para despejar.

33' ¡Intento del United! Herrera calza un rebote, pero el balón se va muy alto.

30' ¡Ocasión del United! Tiro libre de Alexis que supera la barrera, pero el arquero rival logra contener sin dificultad.

29' Amarilla para Smith (Yeovil) por dura falta contra Alexis.

28' Gran jugada de Alexis para limpiarse a varios rivales y habilitar a McTominay que no controla bien y desperdicia una buena ocasión.

24' ¡UFFF! Gran asistencia de Alexis para McTominay, que define cruzado, pero el arquero alcanza a desviar al córner.

22' ¡Intento del United! Centro pasado de Alexis para la carrera de Rashford, pero se anticipa el arquero rival.

20' Gran jugada de Rashford para limpiarse rivales, pero no alcanza a pegarle ante la aparición y bloque de un jugador del Yeovil.

18' Falta de Lindeloj al capitán rival Zoko.

12' ¡Intento del United! Cabezazo de McTominay que se desvía en un rival.

7' ¡Ocasión del Yeovil! Aproximación de un rival por izquierda que saca un potente remate que alcanza desviar Romero.

1' Arranca el partido entre Manchester United y Yeovil Town en el Huish Park.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Manchester United: Romero, Darmian, Lindelof, Rojo, Shaw, Carrick, Herrera, Mata, McTominay, Alexis, Rashford.

How the Reds line up for tonight's @EmiratesFACup clash with Yeovil!



It's an #MUFC debut for @Alexis_Sanchez... pic.twitter.com/XB9AmCPdqo