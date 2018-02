Rusia 2018: ¿Qué piensa Andy Polo de la MLS? esta fue su respuesta [VIDEO]

Andy Polo jugará esta temporada en el Portland Timbers de la MLS y no ve la hora de enfrentar a su compañero de selección, Yordy Reyna.

Hace poco Andy Polo comenzó la pretemporada con su nuevo club el Portland Timbers de la MLS. El seleccionado peruano aseguró que tiene un buen concepto de la liga norteamericana y espera con ansias enfrentar a Yordy Reyna que milita en el Vancouver Whitecaps.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Portland Timbers pagará millonaria cifra para contratar a Andy Polo

Andy Polo quien en la temporada pasada actúo en el Monarcas Morelia, sostuvo que. "Me siento realmente bien por estar entrenando con el equipo. Era una de las cosas que esperaba hacer. El club mostró interés en mí y estoy muy contento de estar aquí", dijo el jugador peruano.

Luego, el exjugador de Universitario de Deportes agregó. "He visto partidos de la liga. Es muy competitiva, y está llegando mucho talento para hacerla crecer más. También futbolistas de Perú, conozco a algunos de los muchachos que llegaron antes que yo. Eso me entusiasma bastante", precisó.

"He visto a los aficionados, y puedo decir que es un grupo de gente fantástica. Esa es otra de las cosas que me llamaron la atención y me incentivaron a venir", indicó.

Respecto a su compatriota Yordy Reyna dijo: "Él es como un hermano para mí. Hemos estado jugando juntos por año en las selecciones juveniles. Él fue una gran referencia para mí. No veo la hora de enfrentarlo".

NO TE LO PIERDAS: Valeria Roggero, ex pareja de Yordy Reyna vuelve a encender redes sociales con estas imágenes [FOTOS]

Hay que recordar que Andy Polo fue parte del grupo que clasificó a Perú al Mundial de Rusia de la mano del entrenador argentino Ricardo Gareca.

EL DATO

USA es su cuarto país de Andy Polo jugando el fútbol. Primero estuvo en el Inter de Milan (2013/14), Millonarios (2014) y ahora en el Portland Timbers.

"I’ve seen the fans...it’s one of the things that got my attention to come play here."



In his first interview since joining the squad, @AndyPolo94 talks about why he came to the Timbers in @MLS, the Cascadia rivalry and more. #RCTID pic.twitter.com/3V4gNpLqg3