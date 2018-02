Neymar publicó en redes sociales un mensaje en el que deja en claro que nada está perdido en la eliminatoria de Champions League entre el Real Madrid y PSG.

Neymar responde en Instagram a sus críticos tras derrota ante Real Madrid: “No será Fácil” Fuente : EFE

Tras la derrota del PSG ante el Real Madrid, por el partido de ida de octavos de final de la Champions League, las críticas han llovido de manera torrencial sobre Neymar, quien no deslumbró y no mostró ser el jugador más caro de la historia del fútbol. A pesar de ello, y luego de asimilar la derrota, el brasileño publicó un mensaje en Instagram y dejó en claro que aún no pierde la fe.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Morelia vs. Lobos Buap EN VIVO ONLINE, partido de Liga MX

Con una imagen que difiere de las divertidas publicaciones en su cuenta de la red social, el delantero de la Selección de Brasil confesó que nada está perdido y que tiene alta confianza en lograr un buen resultado para la vuelta ante los merengues.

“Gracias a Dios por todos los momentos que tengo en el fútbol. Principalmente en los más difíciles. Nunca dije que iba a ser un camino fácil, pero valdrá la pena”, escribió Neymar y de inmediato tuvo respuesta de sus seguidores.

NO TE LO PIERDAS: Universitario vs. San Martín EN VIVO ONLINE, partido de Torneo de Verano 2018

Cabe mencionar que el jugador del PSG ha recibido críticas por lo visto de su juego del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu y su padre, quien también es su representante, lo defendió a capa y espada al tildar de “buitres” a los que hablaron sobre su hijo.