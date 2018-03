Champions League: Resultados, programación, hora y canal de octavos de final

La Champions League ya conoce a sus primeros clasificados a los cuartos de final, Real Madrid y Liverpool. Este miércoles se definen los otros dos.

PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS - CHAMPIONS LEAGUE

Martes 6 de marzo

PSG 1 vs. 2 Real Madrid

Hora: 2:45 pm

ESPN 2

Liverpool 0 vs. 0 Porto

Hora: 2:45 pm

Fox Sports

Miércoles 7 de marzo

Manchester City 1-2 Basilea

Hora: 2:45 pm

ESPN 2

Tottenham 1-2 Juventus

Hora: 2:45 pm

Fox Sports

LA PREVIA

Luego de unas jornadas de descanso, la Champions League está de regreso y esta semana empiezan los partidos de vuelta de la fase de octavos de final. Real Madrid, PSG, Barcelona, Chelsea, Juventus, etc. lucharán por ganarse un lugar en la siguiente etapa de la competición.

Este martes, Real Madrid y PSG protagonizarán en el Parque de los Príncipes el duelo más esperado de los octavos de final. Con un Cristiano Ronaldo entonado y el equipo azul sin Neymar, la llave parece sentenciada, pero los franceses anunciaron que también tienen posibilidades de clasificar.

Al día siguiente, Tottenham defiende su feudo ante la Juventus, que confía en los goles de Higuaín, quien no terminó de dar la talla en el cotejo de ida, a pesar del doblete ante los ‘Spurs’.

Esta semana, en los octavos de final de vuelta de la Champions League, también juegan Manchester City y Liverpool, pero sus emparejamientos están casi determinados por sendas goleadas sobre el Basilea y el Porto, respectivamente.