Pep Guardiola no quiere ver partir a Sterling al Real Madrid, por lo que Manchester City prepara un nuevo contrato para retenerlo.

Manchester City hace multimillonaria oferta a Sterling para evitar que vaya al Real Madrid

Raheem Sterling es pieza clave para Pep Guardiola, pero el internacional inglés es pretendido por el Real Madrid. Ante esta situación, Manchester City alista un nuevo contrato para retener a su figura y así evitar que se marche.

La nueva oferta que alista el Manchester City es brutal, pues es casi el doble de lo que gana ahora mismo. Según Mirror, la idea es doblarle el sueldo de unos 205.000 euros semanales.

Sin embargo, la idea de Raheem Sterling es otra. Por el momento su prioridad no es renovar, sino acudir al Mundial con su selección pues es consciente que tras ello se podría duplicar su valorización y así hacer un buen negocio.

Sterling es la prioridad de Pep Guardiola y el jugador lo sabe. "Pep te avisa cuando no está contento contigo. Recuerdo que perdí la pelota tres veces y pensé que no iba a jugar después de que él me matara en el vestuario", señaló entre bromas el inglés.

DATO:

Raheem Sterling lleva 20 goles en 31 partidos con Manchester City. Junto a Gabriel Jesús están tentados para renovar.