Real Madrid: Zidane despejó todo tipo de dudas con respecto a la continuidad de Isco

Isco Alarcón, volante del Real Madrid, nunca imaginó que Zinedine Zidane se iba a expresar de esa manera.

'ZIzou' quiere seguir contando con los servicios de Isco.

"Isco no se irá, se va a quedar", puntualizó Zinedine Zidane en la conferencia de prensa previo al duelo de mañana ante Las Palmas. De esa forma, se escribió el último capítulo de novela 'Manchester City', club que estaba tras sus pasos. El francés quiere seguir contando con el "22".

Josep Guardiola, técnico de los 'Citizens', pretende armar un equipo competitivo de cara a la próxima temporada. El sector que lo tiene más preocupado es el mediocampo. Por ello, buscaba convencer a Isco para que sea el encargado de manejar los hilos, pero tendrá que quedarse con las ganas.

Pues, Zinedine Zidane decidió acabar con todos los rumores y dejar en claro que Isco seguirá en las filas del combinado 'merengue'. Si bien el estratega galo reconoció que el español ya no viene teniendo tanto protagonismo como en épocas pasadas, ello no es motivo para dejarlo salir.

"No estoy molesto con él. Ya he dicho muchas veces que es un jugador muy importante para nosotros. Estoy muy contento con él, no tengo ningún problema con Isco. Siempre digo que Isco podrá jugar mejor o peor, pero siempre se mata en el campo", disparó 'Zizou'.

EL DATO:

Zinedine Zidane ha conquistado 8 títulos con el buzo 'merengue'.