Everton vs. Manchester City EN VIVO ONLINE DIRECTV: Partido de Premier League

Manchester City visitará este sábado a las 11:30 am al Everton de Wayne Rooney con la única consigna de ir encaminando su título.

Manchester City busca dar este fin de semana el penúltimo paso hacia el titulo de liga (necesita dos victorias más), en una jornada de la Premier League en la que Tottenham Hotspur y Chelsea dirimirán prácticamente qué equipo se lleva el último billete para la Champions League.

Después del parón de selecciones, el líder destacado de la Premier League, el City de Pep Guardiola, visita en el estadio de Goodison Park para verse las caras con el Everton en busca de una victoria que le permita celebrar el título el fin de semana que viene en casa ante sus vecinos del Manchester United.

Sergio Agüero, todavía sigue con la lesión que le impidió estar en los amistosos de Argentina contra Italia y España, está "mucho, mucho, mucho mejor", en palabras del entrenador español, aunque todavía no está listo para volver a vestirse de corto. Además, del 'Kun' también será baja el defensa John Stones, lesionado durante la concentración con Inglaterra.

"La Premier todavía no está ganada, aunque estamos en una buena posición. Estamos en una situación inmejorable. Llevamos tres semanas sin jugar y no sé cómo vamos a reaccionar mañana. No voy a negar que en estas semanas hemos tenido tiempo para preparar el partido contra el Liverpool también, pero es el del Everton el duelo más importante que tenemos" expresó Guardiola en la rueda de prensa ante los 'Toffees'.

Probables Alineaciones:

Everton: Pickford, Jagielka, Baines, Coleman, Keane, Gueye, Davies, Rooney, Walcott, Tosun y Bilasie.

Manchester City: Moraes, Kompany, Otamendi, Walker, Silva, Fernandinho, De Bruyne, Sterling, Zichenko, Sané y Gabriel Jesús.

Hora en vivo del Everton - Manchester City

Argentina: 1:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

Brasil: 1:30 p.m.

Perú: 11:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Paraguay: 1:30 p.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Uruguay: 1:30 p.m.

México: 10:30 a.m.

España: 6:00 p.m.

Ver en vivo Everton- Manchester City por DirecTV Sports

DirecTV Sports en vivo

SD: 610.

HD: 1610.