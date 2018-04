Raúl Ruidíaz: Mexicanos dan por hecho que el peruano se marchará de Morelia tras el Mundial

Raúl Ruidíaz se va del Morelia tras el Mundial. El América aún lo quiere, pero el '9' también sueña con Europa.

Mexicanos dan por hecho que Raúl Ruidíaz se marchará de Morelia tras el Mundial

Tras el “hat-trick” sobre el León, Raúl Ruidíaz volvió a ser destacado por la prensa mexicana. Ellos dan por hecho que su futuro está lejos del Morelia luego de su participación en el Mundial de Rusia.

TE PUEDE INTERESAR: Youtube: la emocionante narración de comentarista mexicano en el gol de Raúl Ruidíaz [VIDEO]

Asimismo, los especialistas del “fútbol picante” revelaron la razón del porqué la “Pulga” no se marchó al América, uno de los grandes clubes de ese país, a finales del 2017.

“Una gran contratación. Yo creo que dura poco ahora en el Morelia, el América lo quiso. Sin embargo, el pacto de caballeros (no arrebatarse futbolistas) hizo que no llegara para este Clausura”, fueron las palabras del narrador del partido.

Sin embargo, a principios del pasado mes de marzo, se pudo conocer que Ruidíaz todavía interesa a las “Águilas”. Además, el atacante de 27 años desea brillar en la Copa del Mundo para poder tentar una chance en Europa.

NO TE LO PIERDAS: Raúl Ruidíaz y sus 39 goles en México, separado por equipos [FOTOS]

Para muchos, Ruidíaz tiene todo para dar el salto hacia el viejo continente y, así, aumentarían sus posibilidades para poder tomar la “9” de Paolo Guerrero en la blanquirroja cuando este cuelgue los botines.

Con ocho tantos, Raúl marcha cuarto en la tabla de artilleros de México. ¡Va por más!•