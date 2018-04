Este viernes la UEFA realizará el sorteo de la Champions League y la Europa League para conocer las llaves de las semifinales de ambos torneo.

Champions League sorteo de semifinales EN VIVO Fox Sports: día, hora y canal [GUÍA TV]

Tras conocerse a los cuatro semifinalistas de la Champions League, donde está Real Madrid, Liverpool, Roma y Bayern Munich, la UEFA celebrará la ceremonia en Nyon, Suiza, para determinar las llaves de las 'semis' que se jugarán 24 y 25 de abril la ida y la vuelta será 1 y 2 de mayo.

El sorteo de las semifinales de la Liga de Campones se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por las cadenas televisivas de Fox Sports y ESPN. La ceremonia fue programada para las 6:00 a.m (hora peruana). Cabe resaltar que, Libero.pe, también seguirá el MINUTO A MINUTO.

Para el sorteo, Andriy Shevchenko seguirá siendo el encargado de sacar las bolillas. En esta ceremonia también se decidirá la localía y las fechas de los partidos. La idea será el 24 y25 de abril la ida y la vuelta será 1 y 2 de mayo.

La Roma vivirá una ceremonia especial, y es que, el conjunto italiano nunca ha ganado una Liga de Campeones, mientras que el Real Madrid es el club más ganador de Europa pues cuenta con 12 copa en su vitrina.

SORTEO SEMIS CHAMPIONS LEAGUE: HORA MUNDIAL

México 06:00 a.m.

Perú 06:00 a.m.

Ecuador 06:00 a.m.

Colombia 06:00 a.m.

Bolivia 07:00 a.m.

Argentina 08:00 a.m.

Chile 08:00 a.m.

España 13:00 a.m.

CANAL:

ESPN: 504 Movistar| FOX SPORTS 501 Movistar | Libero.pe

Semifinales: 24/25 de abril y 1/2 de mayo

Final: sábado 26 de mayo, Estadio NSC Olimpiysky, Kiev