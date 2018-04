Rafa Márquez y la conmovedora carta al club Atlas de México

El futbolista mexicano, ‘Rafa’ Márquez, agradeció al club Atlas por la despedida que le hicieron frente al Chivas por la jornada 16 de la Liga MX.

Rafael Márquez disputó 20 partidos con la camiseta de Atlas en la presente temporada 2017-18.

La despedida del zaguero mexicano, Rafael Márquez, fue simplemente perfecta. El pasado viernes Atlas venció al odiado rival, Chivas de Guadalajara, en una edición más del ‘Clásico Tapatío’, con una destacada actuación del capitán ‘rojinegro’ en su adiós.

Tras la victoria, ‘Rafa’ Márquez, habló con los medios de comunicación en conferencia de prensa y agradeció el enorme gesto que le regaló el club que lo vio nacer.

“Agradecido con la gente, con la Barra, con la institución que me hicieron ese detalle (la gigantografía con su imagen). Me gustó mucho, me emocionó”, atinó el ex futbolista del FC Barcelona de España.

"Quedará siempre un recuerdo muy lindo de esta despedida y de toda esta gente que me ha mostrado todo su cariño", añadió ‘Rafa’ Márquez, quien podría ser considerado en la nómina final de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Rusia 2018.

