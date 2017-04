VER Barcelona vs. Juventus EN VIVO ONLINE FOX SPORTS DIRECTO: Champions League [Guía de canales]

Barcelona recibe a Juventus en vibrante partido de Camp Nou con el fin de tentar la remontada y llegar a las semifinales del certamen de la Champions League.

Barcelona y Juventus se ven las caras, nuevamente, en la Champions League. La fase en disputa no es la final, como en el 2015, pero sí en los cuartos de final de ida del certamen. La ventaja es amplia para la ‘Vecchia Signora’, pero con el elenco catalán no se sabe. Para que no te pierdas de ningún detalle, te pasamos la guía de canales.

Para este duelo, Barcelona llega en medio de críticas, no solo el plantel, sino que también Luis Enrique es cuestionado por su actitud en el partido de ida donde se le aprecia al técnico gritándole a sus jugadores, específicamente a Javier Mascherano.

A su vez, la Juventus saltará con el mismo once que ganó en Turín, la única duda de Masimilliano Allegri es Paulo Dybala quien se sintió este sábado. El argentino sufrió un golpe en el tobillo derecho tras una fuerte entrada de Muntari, Dybala intentó seguir jugando pero no pudo continuar por lo que su técnico tuvo que cambiarlo. El club italiano aún no da a conocer el parte médico del jugador gaucho.

HORARIOS

Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua: 12:45 pm

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 1:45 pm

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 2:45 pm

Chile, Brasil, Argentina y Uruguay: 3:45 pm.

España, Francia, Italia, Alemania: 6:45 p. m.

CANALES

Perú y Latinoamérica: Libero.pe y Fox Sports

Brasil: Esporte Interativo

Francia: Bein Sports 2

Italia: Canale 5

España: Movistar+

Inglaterra: BT Sports 2

ALINEACIONES PROBABLES

BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Busquets, Mascherano, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Suárez

DT: L. Enrique

JUVENTUS: Buffon, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner, Alves, Khedira, Marchisio, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Higuaín

DT: M. Allegri